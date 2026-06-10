Por qué el 10 de junio es una fecha clave para Argentina y las Islas Malvinas

Cada 10 de junio, Argentina conmemora una fecha que ocupa un lugar central en su historia y en su política exterior. Se trata del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, una jornada que recuerda un hecho ocurrido hace casi dos siglos y que forma parte de los fundamentos históricos del reclamo de soberanía argentino.

La fecha invita a mirar más allá de la guerra de 1982 y a conocer uno de los antecedentes más importantes vinculados a la presencia argentina en las islas del Atlántico Sur.

Qué ocurrió el 10 de junio de 1829

El origen de esta conmemoración se remonta al 10 de junio de 1829, cuando el Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y designó a Luis Vernet como máxima autoridad del archipiélago.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Vernet ya vivía en Puerto Soledad junto a su familia, colonos, gauchos provenientes de Buenos Aires y habitantes de Carmen de Patagones, en una comunidad que desarrollaba actividades económicas y administrativas en las islas.

Para la Argentina, este hecho representa uno de los principales antecedentes históricos y jurídicos que respaldan su posición en la disputa de soberanía sobre las Malvinas.

La ocupación británica que cambió la historia

La situación cambió el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas y desplazaron a las autoridades argentinas establecidas en el territorio.

Desde entonces, el reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas se mantuvo de manera ininterrumpida y pasó a convertirse en una política de Estado sostenida a lo largo de los años.

Actualmente, la reivindicación de la soberanía sobre las islas forma parte de la Constitución Nacional Argentina, que establece la recuperación de esos territorios como un objetivo permanente e irrenunciable.

Cuándo se creó esta conmemoración

El Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas fue instituido oficialmente mediante la Ley 20.561, sancionada por el Congreso Nacional en noviembre de 1973.

La norma dispuso que cada 10 de junio se realicen actos conmemorativos, actividades educativas y jornadas alusivas destinadas a mantener viva la memoria histórica sobre las islas y el reclamo de soberanía.

Por qué sigue siendo una fecha vigente

A 197 años de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, la fecha continúa teniendo una fuerte carga simbólica para los argentinos.

Más allá de las distintas etapas históricas, el 10 de junio recuerda que el reclamo sobre las Malvinas tiene raíces que se remontan al siglo XIX y que la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido continúa siendo uno de los temas más relevantes de la agenda diplomática nacional.

A 197 años de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Malvinas, la conmemoración busca mantener vigente la memoria histórica sobre el archipiélago y reafirmar la posición argentina respecto de la disputa de soberanía que permanece abierta con el Reino Unido.