Petróleo en Malvinas: compañías británica e israelí quieren aumentar la futura explotación en las islas

En los últimos días, se comunicaron nuevos avances en la explotación de petróleo y gas en las Islas Malvinas a través del proyecto Sea Lion, operado por la compañía israelí Navitas Petroleum junto con su socio inglés Rockhopper Exploration, y cuya producción comenzará en 2028. En diciembre, el gobierno nacional había expresado su rechazo a la decisión final de inversión anunciada por ambas firmas.

Según indicó la empresa inglesa mediante un comunicado, las dos primeras fases del desarrollo de Sea Lion están previstas para utilizar la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Aoka Mizu, que tendrá una capacidad de producción de 55.000 barriles diarios.

Sin embargo, la operadora Navitas Petroleum también está investigando la aceleración del desarrollo de las fases siguientes del proyecto. Para ello, firmó un memorándum de entendimiento para incluir una segunda FPSO con el objetivo de ampliar la capacidad de producción del proyecto en unos 125.000 barriles diarios adicionales.

Sumando ambas unidades, los recursos extraídos de la Cuenca Norte de Malvinas podrían aumentar en total a 180.000 barriles por día, en caso de que el memorándum se materialice finalmente en un acuerdo formal.

En 2028 comenzará la explotación en Malvinas

Además de la firma del memorándum de entendimiento para expandir la capacidad productiva de Sea Lion, se enumeraron otros avances en el desarrollo del proyecto.

Se indicó que se dio inicio a las obras de desarrollo en las Islas Malvinas, y la fase actual se centra en preparar el muelle y la base en tierra. Este año comenzarán las obras para la construcción de alojamientos para los trabajadores, así como trabajos adicionales de infraestructura para preparar el inicio de la perforación. Asimismo, continúa la fabricación de artículos de largo plazo para la primera fase.

Se recordó que, a principios de mayo de 2026, el propietario del Aoka Mizu dijo que la producción por parte del operador actual había concluido y que, para finales de ese mes, los trabajos de desconexión estarían terminados antes de que el buque navegara a un astillero para realizar mejoras que cumplan con los requisitos de Sea Lion. Debido a la guerra en Irán, Navitas había afirmado cambiar la ubicación de la actualización de Oriente Medio a Asia

Actividad hidrocarburífera en las islas 180.000 Barriles por día en total se extraerán de la Cuenca Norte de Malvinas si se formaliza el memorándum de entendimiento firmado por Navitas Petroleum.

Desde las compañías se dieron fechas estimativas para el proyecto: las obras de perforación y finalización están programadas para iniciar a principios de 2027, mientras que se espera que la producción comercial comience para el primer semestre de 2028.

En el comunicado de la empresa, el director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, aseguró sentirse complacido de que «el proyecto vaya en marcha el proyecto vaya en marcha, habiendo tomado la decisión prudente, a la luz de la situación de seguridad derivada del conflicto con Irán, de trasladar el trabajo del FPSO de Oriente Medio a Asia».

«Estamos igualmente entusiasmados con la perspectiva de que el desarrollo de barriles adicionales pueda acelerarse con la firma del memorándum de entendimiento para un segundo FPSO, lo que da la oportunidad de añadir otros 125.000 barriles por día de producción a los 55.000 barriles diarios de las dos primeras fases», concluyó.

El repudio de Nación y provincias por la actividad hidrocarburífera

En diciembre de 2025, las compañías habían anunciado su decisión final de inversión a través de un reporte en la Bolsa de Tel Aviv, que incluía un monto de 1.170 millones de dólares para ejecutar la primera parte de Sea Lion, lo que generó el rechazó del gobierno nacional y las provincias.

«Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas», se expresó entonces desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En ese sentido, desde Nación se señaló que «toda participación directa o indirecta en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizadas en las áreas en disputa constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino, y que tomará todas las acciones pertinentes».

Por ese motivo, advirtió que «se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos».

El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, también había manifestado su repudio, expresando su «más absoluto y enérgico rechazo al anuncio del ilegitimo y pretendido gobierno británico que ocupa nuestras Islas Malvinas sobre la decisión final de inversión tomada por la empresa israelí Navitas para avanzar en el yacimiento denominado Sea Lion en la cuenca Malvinas Norte».