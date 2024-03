¿Por qué las reuniones por videollamada son tan cansadoras?

Image by rawpixel.com on Freepik

En las redes sociales no paran de aparecer reclamos (serios o chistosos) sobre trabajadores que piden o exigen que se reduzcan las reuniones. Además del clásico «esto podría haber sido un mail», que a esta altura ya es un meme, algunas personas destacan que es una de las formas más efectivas de reducir la fatiga, el agotamiento y burn out en el lugar de trabajo. Incluso abundan los instructivos para reducir las reuniones innecesarias y mejorar la productividad.

Esta idea tiene bastante sustento científico; desde la pandemia, las personas empezaron a referirse a este tipo de cansancio como «Zoom fatigue» (fatiga de Zoom) y los investigadores indagaron en su razón de ser. Un estudio de 2021 registró la prevalencia de este tipo particular de cansancio y teorizó que los principales factores que contribuyen al agotamiento de las videollamadas son: la mirada fija, el aumento de la carga cognitiva, la mayor autoevaluación por mirarse constantemente a uno mismo y la movilidad limitada.

Otro estudio publicado en marzo de 2023 en la revista Trends in Cognitive Sciences apunta principalmente a las diferencias con la interacción cara a cara. La falla más grande en la traducción de las interacciones físicas a virtuales parece ser el contacto visual.

«Nunca podemos tener contacto visual real. Si yo miro a la cámara, vas a tener la sensación de que te estoy mirando, pero no te veo. Si te estoy mirando realmente, mis ojos apuntan hacia abajo y te da la sensación de que estoy mirando tu mentón» comenta a Toronto Star Nikolaus Troje, catedrático canadiense de investigación sobre la percepción de la realidad y profesor de percepción visual en la Universidad de York (Gran Bretaña).

A esto se suman otras dificultades técnicas: «El otro problema es que no hay forma de corregir esa disparidad. No puedo bajar y captar tu mirada. Toda esta sofisticada danza que dos personas y sus sistemas visuales protagonizan cuando se comunican en el mundo real se ve interrumpida. Ya no funciona», desarrolla.

Troje postula que, a medida que la tecnología evolucione, probablemente lleguemos a crear alguna solución para mejorar nuestras herramientas actuales, que todavía quedan muy atrás de las interacciones reales.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.