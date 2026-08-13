¿Por qué no debemos automedicarnos?

Aunque parece una solución rápida para dolores comunes, tomar medicamentos sin indicación profesional puede ocultar enfermedades, provocar efectos adversos y poner en riesgo tu salud. Foto (Gentileza)

Ante un dolor de cabeza, un resfrío o cualquier malestar, muchas personas recurren al botiquín de su casa y toman el primer medicamento que encuentran. Aunque parezca una solución rápida, la automedicación puede representar un riesgo para la salud.

Automedicarse significa utilizar medicamentos sin la indicación de un médico o sin el asesoramiento adecuado de un profesional farmacéutico. Esta práctica puede parecer inofensiva, pero puede traer consecuencias importantes.

Uno de los principales riesgos es que algunos medicamentos pueden aliviar temporalmente los síntomas y ocultar enfermedades que requieren un diagnóstico oportuno. Al disminuir el dolor o la fiebre, la persona puede retrasar la consulta médica y permitir que la enfermedad avance.

Además, todos los medicamentos pueden producir efectos adversos o interactuar con otros tratamientos que la persona ya esté tomando. Incluso los medicamentos de venta libre deben utilizarse de forma responsable, respetando las dosis, la duración del tratamiento y las contraindicaciones.

También es importante recordar que un medicamento que fue efectivo para un familiar o un amigo no necesariamente será adecuado para otra persona. La edad, el peso, las enfermedades preexistentes, el embarazo o el uso de otros medicamentos pueden modificar completamente cuál es el tratamiento más seguro y efectivo.

Por eso, antes de tomar cualquier medicamento, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud. El farmacéutico es un aliado fundamental para orientar sobre el uso correcto de los medicamentos, identificar posibles interacciones y derivar al médico cuando sea necesario.

En Farmacias y Perfumerías Global trabajamos para promover el uso responsable de los medicamentos. Nuestro equipo de profesionales está disponible para brindarte asesoramiento personalizado y ayudarte a cuidar tu salud de manera segura.

Recordá: un medicamento puede mejorar tu salud cuando se utiliza correctamente, pero también puede representar un riesgo si se consume sin el consejo adecuado. Ante cualquier duda, consultá siempre con tu farmacéutico de confianza.