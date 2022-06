Por un «error», dejaron de lado a alumnos de una escuela especial en la jura a la bandera en Regina

Una polémica entre familias, docentes y directivos se desató esta tarde luego del acto por el Día de la Bandera en Regina, que terminó con varios sinsabores para la comunidad educativa de la Escuela Especial Nº 5 de la ciudad.

«Los chicos fueron invitados a participar, pero no estuvieron incluidos en el acto. Quedaron totalmente invisibilizados», fue la síntesis de una vecina e integrante de la comunidad de la Especial Nº 5 quien denunció a través de RIO NEGRO lo ocurrido en el acto protocolar.

La actividad organizada por el Municipio local en coordinación con el Consejo Escolar de Regina fue en el polideportivo municipal Cumelén. Participaron alumnos de cuatro escuelas, entre ellas cuatro chicos con discapacidad que iban a prometer la bandera.

Aunque no atribuyeron responsabilidades, las familias aseguraron que se entregó certificación a los niños del resto de las escuelas (tres) pero no a los suyos. “Nuestros niños quedaron sin recibirlos”, apuntaron.

Fuentes de la escuela especial dialogaron con este medio y señalaron que están desconcertados con lo ocurrido ya que nadie supo explicar las razones. Comentaron que días atrás recibieron la invitación de la municipalidad como todas las escuelas y confirmaron participación a través de un mail.

«Cuando llegamos no estaban los lugares para nuestros estudiantes, no nos habían tenido en cuenta. Sinceramente no sabemos que pasó”, señaló la fuente consultada. “Nombraron a las tres escuelas y dieron los certificados a las directoras y no nombraron a la nuestra”, agregó.

Además de la manifestación de enojo de algunos padres, los docentes también hicieron saber su descontento. «No los tuvieron en cuenta en su jura de la bandera. La comunidad educativa está muy triste por lo sucedido», aseguraron desde la planta docente.

Agregaron que en el acto se habló de valores, tolerancia y respeto, pero esto significó una “dura lección que nos golpeó a todos”.

“Es un dolor enorme para la comunidad educativa. Vergonzoso y lamentable porque nuestros niños acudieron con mucha ilusión», apuntó una de las mujeres y agregó: “En política educativa se habla de barreras, de inclusión educativa. Cuando en lo cotidiano se ve solo falta de empatía y respeto”, concluyeron.

“No hubo ningún intento de discriminación”

RIO NEGRO consultó al área de Ceremonial y Protocolo del Municipio de Regina, desde donde negaron cualquier acto de mala intención y apuntaron hacia Educación, desde donde deberían explicar lo sucedido, según dijo el titular del área Marcel Hromek.

Explicó que para organizar el acto del 20 de junio enviaron un mail al Consejo Escolar invitando a participar a todos los cuartos grados de la ciudad. Según la versión oficial, desde Supervisión de Nivel Primario les respondieron que solo dos escuelas públicas participarían (85 y 370) y una privada, María Auxiliadora. Luego de la confirmación de participantes, mandaron a hacer los certificados con los nombres de cada alumno.

“Ahora cuando la supervisora toma la promesa de la bandera, ahí vemos que incluye a la escuela Nº 5”, aclaró y aseguró que se enteraron en el acto de que esa escuela iba a ser parte, ya que según el funcionario, no fueron notificados por ninguna vìa.

“No hubo ningún intento de discriminación, sino que creo que entre ellos (escuela y consejo escolar) no se comunicaron como se tenían que comunicar y no pasaron la información como la tenían que pasar (…) no fue un tema nuestro, le compete a educación”, aseguró el funcionario.

En suma, se desconoce hasta el momento cuáles fueron los motivos que llevaron al hecho ocurrido esta tarde y las familias esperan respuestas.