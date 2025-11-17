Por una falla técnica, CALF abastecerá de electricidad a Balsa Las Perlas hasta este martes 18

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) comenzó este lunes a suministrar electricidad de emergencia al paraje Balsa Las Perlas, ubicado en la provincia de Río Negro. La medida se tomó desde la tarde, luego de una solicitud urgente de la distribuidora rionegrina Edersa, que reportó una falla técnica en su sistema de abastecimiento.

Según informaron fuentes de CALF, la asistencia se activó tras una comunicación directa de la Empresa de Energía Río Negro (Edersa) con el Centro de Operación y Distribución (COD) de la cooperativa neuquina. El problema específico identificado por Edersa fue una falla en uno de sus alimentadores principales, lo que interrumpió el servicio eléctrico a la localidad vecina.

El apoyo técnico y logístico de CALF contempla la entrega de una potencia cercana a los 2 MVA, y para ello utiliza la propia red de distribución de la Cooperativa.

Este servicio de emergencia, vital para los habitantes de Balsa Las Perlas, está previsto inicialmente hasta el mediodía del martes, mientras Edersa trabaja intensamente para solucionar definitivamente la avería en su infraestructura y restablecer el suministro por sus propios medios.

Asistencia entre distribuidoras

La intervención de CALF se enmarca en un protocolo de asistencia mutua que rige entre distribuidoras eléctricas, activado especialmente ante situaciones de emergencia regional. Desde la cooperativa neuquina destacaron la importancia de estas acciones, que reflejan su compromiso solidario para garantizar la continuidad de un servicio esencial a los vecinos de localidades cercanas.