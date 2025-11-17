Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este martes 18 de noviembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este martes 18 de noviembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este martes 18 de noviembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos de reparación serán:

8.00 a 12.00: Hotel Hilton (trafos propios, departametos a partir del quinto piso), segundo y tercer edificio

7.30 a 12.30: zona nacimiento alimentadores PIN 1-B;

Estación central de rebombeo Mari Menuco EPAS

Motivo del corte programado en Neuquén

El trabajo será en el primer sector destinado al mantenimiento y remodelación. Y en el otro punto de la ciudad será para la remodelación de instalaciones y colocación de equipo reconectador.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.