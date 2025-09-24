Preocupa la presencia de roedores en El Bolsón, después del incendio que afectó 3.890 hectáreas

En los últimos días, los pobladores de El Bolsón comenzaron a difundir fotos de roedores en los vehículos y en las viviendas a través de las redes sociales. Desde el área de Salud Ambiental de la Zona Andina Sur confirmaron que solo recibieron dos denuncias por parte de dos colegios de la localidad donde detectaron la presencia de excremento de roedores.

«Hemos visto fotos y videos de filtros de auto con excrementos y roedores atrapados en trampas de golpe. En su mayoría, hablamos de guarén, la rata negra grande que habita donde hay cursos de agua. Por eso, no es descabellado verlas en el área periurbana. No registramos denuncias», comentó el médico veterinario Luis Sepúlveda, coordinador regional de Salud Ambiental Uresa Zona Andina Sur.

Recordó que «casi todo el pueblo de El Bolsón está rodeado por el arroyo Negro que desemboca en el río Azul. Hay muchos barrios a la vera de ese arroyo y el guarén vive en ese entorno así como el colilargo vive en la zona boscosa». Este ratón no suele llegar a la zona urbana porque «es poco amigable con el humano, a diferencia del guarén y la rata doméstica -la laucha chiquita- que se acostumbraron a vivir con el ser humano y sus pertenencias«.

Los roedores comenzaron a verse con mayor frecuencia después del incendio que se inició en El Bolsón el 30 de enero y fue extinguido en marzo, afectando un total de 3.890 hectáreas. «Sucede que se destruyó su hábitat natural. Los que lograron escapar del suelo afectado por el incendio, no tienen qué comer porque se alimentan de semillas y granos. Se los vio en los alrededores de las casas, los galpones, gallineros y corrales. Los roedores no son tontos, se manejan principalmente de noche y van a en busca de refugio y comida para sobrevivir», señaló Sepúlveda.

Los coordinadores de Uresa ya intervinieron ante la denuncia de roedores por parte de las autoridades de una escuela ubicada cerca del hospital de El Bolsón en el área céntrica. Sepúlveda señaló que «ya venían con problemas de roedores de hace tiempo por deficiencias en el edificio». «Han tenido problemas con palomas, murciélagos y ahora roedores. Por el informe del arquitecto del Consejo de Educación son lauchas de ciudad que fueron avistadas cerca del depósito de alimentos. Vieron materia fecal en ese sector. Y hoy recibimos una nueva denuncia en otra escuela en esa misma manzana«, mencionó.

Reforzar las medidas de prevención

Ante la llegada de la primavera y la inminente recolección de hongos de ciprés, la época de desmalezamiento y el armado de huertas, desde Uresa insistieron en las medidas de prevención del hantavirus.

«La gente va a comenzar a frecuentar los galpones a donde pueden haber ingresado roedores al no registrar actividad humana durante el invierno. Pueden haber dejado excreciones u orina. Por eso, es importante ventilar el galpón unos 30 o 40 minutos«, recalcó el veterinario.

También se sugiere usar barbijo N95, guantes y protección ocular (el virus no vuela, pero al remover algunas cosas, se genera un polvillo que, a simple vista no se ve, pero se pueden inhalar las partículas virales).

Sepúlveda valoró que el virus «es sensible a cualquier detergente o desinfectante: el alcohol al 70% o lavandina diluida al 10% son eficaces. Podemos evitar la enfermedad, si no, habría muchos más casos».

Aclaró que no todos los colilargos son portadores del virus: solo un 10% de la población lo es. «La gente no debe capturar roedores para saber de qué tipo son. Es exponerse a un riesgo innecesario. Solo se trata de aplicar las medidas preventivas», dijo.