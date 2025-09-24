Femicidio de Jessica Scarione Neuquén: repudian «silencio» y culpabilización de la víctima

Jessica Scarione, de 36 años, fue asesinada en su casa de Colonia Rural Nueva Esperanza. Su expareja, Luis Espinoza, principal sospechoso, fue detenido tras fugarse. El vínculo de ambos estuvo atravesado por violencia física y verbal y hasta amenazas de muerte hacia la victima. Desde la organización feminista La Revuelta cuestionaron el accionar de los organismos y repudiaron «silencio del gobierno» y culpabilización de la víctima.

«Ante este nuevo femicidio en la provincia, el silencio de funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo es cuanto menos llamativo. ¿Será que suponen que, si no hablan, no dicen? ¿Cómo es que las autoridades gubernamentales piensan que no les toca hablar?«, manifestaron en un comunicado.

La organización aseguró que tanto el silencio del Estado como el accionar del Poder Judicial manifestado en un comunicado de prensa «tiene como efecto culpabilizar a la víctima» y eso «es una encerrona sin salida».

Relataron que el texto hace referencia a “Un botón antipánico que se negó a retirar”. «¿Y? ¿Qué se le ofreció a Jessica como contrapartida desde el inicio de sus denuncias? ¿Y antes? ¿Puede el Poder Judicial además de tranquilizarse con la información sobre las medidas cautelares dispuestas preguntarse por qué no alcanzaron?».

Aseguran que se trata de una «encerrona» «porque los sentidos que subyacen son: se dejó matar, pudo evitarlo con las medidas cautelares y eligió estar con él de todas formas«. «¿Les toca hacerse alguna pregunta sobre los límites de su accionar?», cuestionó la organización.

Por último, se preguntaron «Pueden alguna vez poner el foco en el femicida?. Está claro que lo hecho hasta acá no alcanza». , «Culpabilizar a quienes son víctimas de las violencias en cualquiera de sus formas, es cuanto menos una canallada cruel, un intento de desacople, un atajo que no le resta responsabilidad a ninguno de los poderes del Estado», finalizaron.

El femicidio de Jessica Scarione

Jessica Scarione, de 36 años, fue asesinada en su casa de Colonia Rural Nueva Esperanza. Fue un familiar quien encontró su cuerpo el sábado por la tarde. Luis Alberto Espinoza, su expareja de 45 años, es el principal sospechoso.

La relación entre ambos comenzó en 2021 y fue una convivencia marcada por la violencia de género, con varias intervenciones de un juzgado de Familia y medidas cautelares que no tuvieron efecto, informaron desde la fiscalía durante la formulación de cargos al hombre.

De acuerdo al relato, el sospechoso efectuó varios tiros con un arma de fuego de grueso calibre el 12 de septiembre. El ataque sucedió en la vivienda donde la pareja convivía. La fiscalía dijo que los tiros se escucharon en una cámara de seguridad exterior del domicilio de un vecino, que aportó esa dato a los investigadores.

Uno de esos proyectiles impactó en el abdomen de Scarione. Las fuentes comentaron que la fiscalía reveló que la víctima no murió en el momento, porque sufrió una hemorragia masiva letal, según el informe preliminar de la autopsia. Esa fue una de las pruebas que la fiscalía mencionó para sostener los cargos contra Espinoza, en la audiencia que se hizo el viernes en la Ciudad Judicial de la capital neuquina.

El homicidio se conoció días más tarde, con el hallazgo del cuerpo en el interior de la vivienda donde convivía la víctima con el sospechoso. Pero Espinoza no estaba en el domicilio. Huyó. El hombre estuvo oculto durante varios días hasta que personal policial lo ubicó y lo detuvo el miércoles por la tarde.

La fiscalía calificó de manera provisoria el hecho atribuido a Espinoza como un homicidio triplemente agravado: por el vínculo, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego. Esa calificación penal solo prevé la prisión perpetua.

El juez de garantías le impuso la prisión preventiva a Espinoza por seis meses.