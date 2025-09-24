¿Posible caso de tuberculosis en Junín de los Andes?: qué explicaron desde la escuela de Neuquén

Luego que circulara por redes sociales que hubo un posible caso de tuberculosis en un colegio de Junín de los Andes a través de un falso comunicado, desde la EPET N°4 convocaron a una reunión esta tarde en Junín de los Andes. Asistirá personal del hospital. Qué dijeron desde la escuela de la localidad cordillerana de Neuquén.

Posible caso de tuberculosis: el comunicado oficial del colegio de Junín de los Andes

«Dados los hechos de público conocimiento referidos a salud pública, se adelantará la reunión que estaba prevista», informaron hoy en un comunicado desde el colegio.

El encuentro será hoy a las 18 en las instalaciones de la escuela. En la nota señalaron que concurrirá «personal del hospital local para compartir información sobre la situación y las medidas correspondientes ante el caso».

Si bien trascendió que habría un posible caso de tuberculosis, esto aún no fue confirmado por ninguna fuente oficial.

Posible caso de tuberculosis: hubo un falso comunicado

En redes sociales circuló desde anoche un falso comunicado sobre la situación de la escuela en la localidad cordillerana. La difusión de un mensaje no oficial fue confirmado a este medio por autoridades de la institución educativa.

Se bien se compartió ayer un escrito que estaba acompañado con el logo del colegio «no era algo oficial», aclararon fuentes del colegio.

Qué es la tuberculosis y las medidas de prevención

Según explican en la página del ministerio de Salud la tuberculosis (TBC) es una enfermedad contagiosa prevenible y curable, que afecta principalmente a los pulmones,

«Se transmite por el aire, a través de las gotas que elimina al toser o estornudar una persona con la enfermedad que no está en tratamiento. Para que se produzca el contagio, el contacto con la persona con tuberculosis debe ser cercano y diario», explicaron desde el ministerio en marzo con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis.

Además recordaron las medidas de prevención:

Para evitar las formas graves de la enfermedad es fundamental un diagnóstico precoz y la aplicación de la vacuna BCG a las y los recién nacidos antes de egresar de la institución sanitaria donde nacieron.

Es importante realizar una consulta con los equipos de salud ante los siguientes signos de alarma: tos persistente (con o sin flema) por más de 14 días; fiebre y transpiración durante la noche; eliminación de sangre en el catarro; falta de apetito; cansancio y pérdida de peso.