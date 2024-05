«Preocupantes» resultados en un control vehicular sorpresa en Vaca Muerta: el sombrío descubrimiento

Un operativo de control vehicular tomó por sorpresa a los transeúntes de Vaca Muerta. Fue ejecutada por el Gobierno provincial, el municipio de San Patricio del Chañar y el gremio de Camioneros. Detectaron varias irregularidades y resultados «preocupantes», según el subsecretario de Trabajo, Pablo Castillo, que contó a RÍO NEGRO RADIO un sombrío descubrimiento.

Castillo dijo que el operativo fue «un buen trabajo en equipo», pero que lo «preocupante fueron los resultados». Surgió porque empezaron a notar «la tremenda cantidad de tránsito que hay desde Neuquén a Añelo y San Patricio del Chañar».

El director de Transporte de la provincia, Juan Ciarrocca, indicó que los controles son preventivos y apuntan hacia el “cumplimiento de normas de tránsito, seguridad vial, transporte y laborales, verificando habilitaciones, control de personal, descanso y vehículos habilitados”. Así, el área de Transporte verifica la regularidad de los vehículos y la subsecretaría de Trabajo fiscaliza las condiciones laborales de los choferes.

Relató un hecho particular donde al detener a una Trafic que trasladaba a 15 trabajadores, detectaron que conductor que no tenía habilitación ni registro de obra social. Además, «cuando la policía pidió la licencia para conducir, la tenía vencida», contó el subsecretario de Trabajo.

Al indagar sobre los trabajadores que se trasladaban en el vehículo, «la Policía encontró que ninguno estaba registrado y hacía 40 días que estaban acá en la zona trabajando y se estaban volviendo a Salta», añadió Castillo.

En el operativo, se constató un incumplimiento generalizado de normativas laborales básicas, como la falta de registro de planillas laborales y la ausencia de altas en organismos. Por ejemplo, «había choferes que no tenían sus elementos de protección, que no contaban con el carnet de obra social, que no tenían ropa de trabajo y más», contó Castillo a RÍO NEGRO RADIO.

Desde el Gobierno señalaron que uno de los problemas más advertidos fue el incumplimiento de las horas necesarias de descanso de los choferes. Castillo agregó que «había algunos que no tenían el registro para conducir».

Acerca de los resultados generales del operativo, se labraron 31 actas. «Ojalá esto sirva como una disuasión para que mejoren las condiciones laborales de todos los trabajadores que transitan la ruta», reflexionó el funcionario.

