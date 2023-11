Priscila, la joven bailarina de Roca que se consagró reina mundial de la cueca en Chile

Priscila Diaz es una joven bailarina oriunda de Roca. Comenzó su aventura en el mundo de la danza cuando era pequeña y este año, su gran talento fue reconocido para representar a la Argentina en el Campeonato Mundial de la Cueca con tan solo 18 años.

La joven tenía seis años cuando se adentró al mundo de las danzas tradicionales y lo que al principio solo era una actividad a la que llegó por ver a su familia bailar, luego se convirtió en una pasión. Previo a elegir la Cueca, Priscila pasó por otros géneros musicales como el español o las danzas árabes, pero ella sostiene que su destino estaba predestinado en aquel baile tradicional de bailarines con pañuelo en mano que trazan figuras circulares, con vueltas y medias vueltas, interrumpidas por diversos floreos.

Con el objetivo de continuar su sueño de bailar, la joven pasó por varios maestros hasta que llegó al Centro Comunitario Alfonsina Storni donde conoció a la agrupación Tradiciones Chilenas. Allí alimentaron su amor por el baile y la ayudaron a profesionalizarse con cada entrenamiento.

Priscila relató que a los 6 años empezó oficialmente a bailar, pero su madre indicó que desde los 2 años mostraba un gran interés en la danza cuando en las reuniones familiares veía a todos los presentes bailar cueca hasta el cansancio. «Toda mi familia es chilena y desde chica conviví con sus tradiciones, cuando hacemos fiestas la cueca nunca falta», señaló.

Si bien al comienzo solo realizaba presentaciones en eventos tradicionales junto a su agrupación las cuales le permitieron recorrer ciudades de todo el país, la necesidad de querer dar un paso más grande la llevó a participar por primera vez en torneos nacionales. Ansiaba tener su primer experiencia en competencias que le permitan sentir la euforia combinada con la adrenalina de danzar arriba de un escenario frente a cientos de personas representando al país que cobijó a toda su familia.

Fue así que este año entrenó para prepararse para el torneo que le permitiría clasificar e ingresaron al Campeonato Mundial de Cueca. Junto a Danilo Cona, un joven de 23 años también oriundo de Roca, Priscila participó de la competencia nacional donde ambos fueron elegidos para representar a la Argentina. «Todos los años ya sea acá en Roca o en otras provincias, se hace esta competencia nacional y ahí se elige a la mejor pareja para participar del mundial», explicó.

Tras quedar seleccionados la joven pareja junto a la agrupación, se dedicó a recaudar el dinero que les permitió viajar a la ciudad de Antofagasta, lugar que se convirtió en sede del XX Campeonato Mundial de Cueca Cofochilex 2023. Este evento que tiene como objetivo «estrechar los vínculos entre chilenos residentes en distintos países, fomentando e incentivando el folklore, la práctica y preservación de la danza nacional».

En esta ocasión el campeonato que se realizó del 26 al 28 de octubre recibió a 15 delegaciones de latinoamérica y el mundo que dieron vida al evento lleno de pasión, tradición y energía folklórica. Priscila contó que pese a ser su primera experiencia, supo sobrellevar las emociones y logró posicionarse junto a su compañero en el tercer puesto.

Priscila y Danilo, se posicionaron entre los tres mejores del campeonato. Foto: gentileza

«Fue mucha la emoción que teníamos. En lo personal pese a no estar primeros, significó un gran triunfo no solo para nosotros que competimos, sino para la agrupación y nuestras familias que desde el primer momento nos apoyaron», indicó la joven y adelantó que el año que viene el mundial se realizará en España, donde esperan llegar y obtener el primer puesto.

Sin embargo, no fue el único triunfo que se llevó porque tras quedar terceros, una votación jurada consagró a Priscila como la «Reina Mundial de la Cueca» un mero reconocimiento a su gran talento y elegancia a la hora de marcar cada uno de sus pasos. «Yo no lo podía creer, mi familia estaba totalmente emocionada y me llamaba para felicitarme», expresó.

Hace doce años inició su carrera como bailarina.

La joven aseguró que para ella este fue el primer paso en su carrera artística por lo cual aún puede ver un largo futuro en el mundo de la danza ya sea participando en competencias que le permitan llevar nuevos logros a su hogar, como también realizando presentaciones en eventos.

Priscila dijo que su único objetivo es danzar aquel baile folclórico que le permitió mantener viva la memoria de su bisabuelo quien murió hace tres años. «Todo lo que bailo y gano se lo dedico a mi bisabuelo. Siempre dije que esto lo hacía por él, por seguir sus raíces y para tenerlo presente. Cuando bailo siento como si estuviera haciéndolo con él«, expresó.