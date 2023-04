Productores de Cipolletti: «La medida del dólar agro quedó obsoleta con la inestabilidad del dólar»

Luego de las medidas anunciada a principio de abril por el ministerio de Economía de la Nación acerca de la implementación del dólar agro para los productores de Río Negro y Neuquén, Carlos Carrascós, productor de Cipolletti manifestó que con la inestabilidad del dólar la medida quedo obsoleta. Además, anunció que este año la cosecha fue floja. Esto perjudicó aún más a la economía de los pocos productores que quedan en la zona.

Durante el año pasado los productores debieron enfrentar diferentes condiciones climáticas que azotaron a la producción frutícola del Alto Valle de Río Negro. Las heladas y el granizo provocaron daños en la fruta. Incluso la ola de calor de febrero causó que la fruta madurara más rápido de lo habitual.

“Estas circunstancias provocaron que la cosecha fuera floja y de baja calidad. Fue un año difícil por las condiciones meteorológicas”, manifestó Carrascós.

El dirigente también criticó la medida implementada por el ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Sergio Massa que ofreció un tipo de cambio diferencial para las economías regionales a un valor fijo de $300.

Según manifestó Carrascós, “con la inestabilidad del dólar, hoy no se habla más de dólar agro. Hoy con el dólar a más de $400 y el dólar agro a $300 cambió el panorama. Ya no vale, hay un corrimiento de los precios por lo que la medida queda desvirtuada, obsoleta para el exportador”.

Explicó que con la medida los productores no se benefician porque no saben si la fruta se exportó o no. «Queda en el empacador si quiere reconocernos algo. No es una medida trascendental, los productores sabemos que no hay posibilidad de que recibamos algo. Si querían que los productores nos beneficiemos, tenían que haber implementado otro tipo de medidas, por ejemplo, si el exportador cobra a precio dólar, que el productor cobre un porcentaje. Con esta medida no hicieron nada por nosotros, y tampoco hay un derrame completo para las economías regionales”.

Luego de las heladas de noviembre a finales del año pasado los productores pidieron al gobierno medidas ante las grandes pérdidas. Además, mantuvieron comunicaciones con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, para ponerlo al tanto de la situación que atraviesa la actividad en la zona.

En aquella ocasión, uno de los principales temas que llevaron fue la posibilidad de coordinar un mecanismo de asistencia en relación al granizo y las heladas que afectan cada año a la producción frutícola. A pesar de esas comunicaciones hoy los productores sienten que no hay medidas que los favorezcan.