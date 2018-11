Productores sin relevo: el recambio generacional no llega

“El peón rural no es del mejor pago y es muy sacrificado el trabajo. Tiene que estar con calor, frío, bajo las inclemencias del tiempo, para mi manera de ver no es reconocido como tendría que ser. Por eso están buscando otros horizontes como la construcción o los que tengan un poco de conocimiento, el petróleo”, agregó García.

“Tengo 56 años y tres hijos. No creo que ninguno de ellos continúe. O se alquilará o se llegará a vender, que es lo que está pasando”.

José García, presidente Cámara Productores

“Nadie quiere”

“De mis abuelos pasó a mi padre y yo ya fui tercera generación de productores. Antes todos seguíamos, pero eso ya desapareció. Mis hijos tienen otros trabajos”, lanzó Raúl Borean, desde la sombra de los enormes álamos que rodean su chacra en la calle Lago Quillén. Tiene 73 años y lleva la misma cantidad de tiempo vivido en tierras productivas. “Nací en febrero, en tiempo de cosecha de vendimia. Mi mamá me llevaba en el cajón cosechero y yo me quedaba ahí al final de la fila. Siempre en la chacra”.

Se acuerda del consejo de su padre cuando terminó la escuela. “Podía seguir estudiando pero me dijo que con lo que ganamos en la chacra podemos vivir bien de esto. Y yo seguí”.

Se casó, tuvo dos hijos que crecieron y un día se fueron. Su vida sigue transcurriendo entre las filas de perales y manzanos. “Yo digo que soy solar. Cuando amanece ya salgo y termino cuando se esconde, la chacra es eso, estar todos los días. Muchas veces me pregunto para qué estoy trabajando. Creo que lo hago porque me gusta. Mi hijo más grande me dice que no va más, el más chico viene todos los días pero tiene otro trabajo. Si la dejo que pasa ¿se pierde todo?”.

Borean se jubiló hace tiempo y su esposa también. Dice que lo que cobran les alcanza, pero trabaja la chacra para reinvertir en mantenerla. “Hace muchos años, cuando se hacían los paros grandes, decíamos al gobierno que si no nos ayudaban a los productores íbamos a desaparecer. Ya se ve que no tiene futuro, pero esto debe continuar”.