Aumentos y cambios en Anses: nuevos haberes jubilatorios y límites a asignaciones familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó este miércoles una serie de resoluciones que fijan los haberes mínimos de los jubilados para enero, establecen nuevos montos para el cobro de asignaciones familiares y prorrogan el vencimiento de documentación para el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los detalles.

Anses: suben las jubilaciones y se actualizan topes de asignaciones

Respecto de las jubilaciones, formalizó un aumento de 2,47% en los haberes mínimos de enero, que de esta manera alcanzan un valor de $349.299,32. El aumento corresponde a la inflación de noviembre y no alcanza al bono compensatorio de $ 70.000 que se mantiene congelado desde marzo de 2024.

De esta forma, en enero el sueldo mínimo de bolsillo será de $ 419.299. Asimismo, el organismo también fijó el haber máximo jubilatorio en $2.350.453,70.

Por otra parte, precisó que el valor de la Prestación Universal Básica (PBU) será de $159.788,50 y el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $279.439,46. También tienen ajustes por inflación de 2,5%.

La medida fue implementada a través de la Resolución 381/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

A su vez, la resolución estableció los nuevos límites para las bases imponibles mínima y máxima, que quedaron fijadas en $117.643,93 y $3.823.372,95 respectivamente. Estos valores entrarán en vigencia para el período devengado de enero de 2026.

Anses: qué pasará con las asignaciones familiares

Mediante la Resolución 380/2025, Anses determinó un incremento del 2,47% (compatible con la inflación de noviembre) en los montos de las asignaciones familiares y en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

Esta actualización entrará en vigencia para las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir de enero de 2026.

El nuevo tope de ingresos para la exclusión del cobro de las asignaciones se fijó en $ 2.573.047 por cada integrante del grupo familiar.

En casos que uno de los miembros perciba una suma superior a dicho monto, el grupo familiar quedará excluido del beneficio, aun cuando la suma total de sus ingresos no supere el límite máximo establecido en los anexos de la normativa.

Anses: qué pasará con la Libreta AUH

En otro orden y a través de la Resolución 382/2025, Anses prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para la entrega de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

A partir de esta medida, se permite a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) completar el trámite necesario para percibir el 20% retenido durante el año 2024, correspondiente al ciclo lectivo 2025. El vencimiento original para esta gestión estaba fijado para el 30 de diciembre de 2025.

El organismo justificó la prórroga ante la existencia de una cantidad significativa de casos que aún no han cumplido con la presentación, con el objetivo de garantizar los derechos de salud y educación de los menores de edad.

Según el marco legal vigente, la Libreta es el documento exigido para acreditar los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y la asistencia a establecimientos educativos públicos. De acuerdo con la Ley N° 24.714, la falta de acreditación de estos requisitos produce la pérdida del derecho al cobro del porcentaje reservado de la prestación.

Corresponsalía Buenos Aires