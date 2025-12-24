Robaron en un banco de Cutral Co: amenazaron a una empleada, se llevaron $1,5 millones y fueron imputados

Un hombre y una mujer fueron imputados por un robo cometido en una sucursal bancaria de la ciudad de Cutral Co, donde se apoderaron de una suma cercana a $1,5 millones tras amenazar a una empleada. La formulación de cargos se realizó en una audiencia encabezada por el asistente letrado Federico Cuneo.

El hecho ocurrió el lunes 22 de diciembre, cerca del mediodía, y generó un importante despliegue policial posterior. Según se expuso, el accionar quedó registrado por cámaras de seguridad del banco y de la zona, material clave para avanzar con la investigación.

El hecho y el accionar de los imputados

De acuerdo con la acusación, el episodio se produjo alrededor de las 12 en el Banco Credicoop, ubicado sobre la calle Perito Moreno de Cutral Co. Ambos imputados ingresaron al sector de cajas y se dirigieron a la caja número 2.

Allí, el varón entregó un DNI que no coincidía con su identidad. Al advertir la irregularidad, la cajera fue amenazada por el imputado, quien simuló extraer un objeto del interior de una mochila. En simultáneo, la mujer también profirió frases intimidantes.

Ante la situación, la empleada activó el botón de emergencia y entregó el dinero disponible en el mostrador, estimado en aproximadamente $1,5 millones. Tras concretar el robo, ambas personas se retiraron del lugar.

Detenciones y elementos de prueba

Según detalló Cuneo, cerca de las 15 personal policial logró detener al varón en la vía pública, cuando intentó darse a la fuga al advertir la presencia de un móvil policial. En ese contexto, también se identificó a la mujer que lo acompañaba. El dinero sustraído no pudo ser recuperado.

La investigación incorporó registros de cámaras de seguridad del banco y del exterior, analizados por la Brigada de Investigaciones. También se sumaron la denuncia de la empleada bancaria, informes policiales, testimonios y el secuestro de prendas de vestir que los imputados se habrían quitado tras el hecho para evitar ser reconocidos.

Imputación y medidas cautelares

La fiscalía atribuyó a ambos el delito de robo, en carácter de coautores, y solicitó un plazo de dos meses para concluir la investigación penal preparatoria.

Respecto del hombre se informó que se encontraba bajo un régimen de libertad asistida por una condena unificada de 9 años de prisión. Tras la audiencia de formulación de cargos, se pidió la revocación de ese beneficio y el imputado volvió a una unidad de detención.

En cuanto a la imputada, se dispusieron medidas cautelares para evitar el riesgo de fuga: deberá presentarse dos veces por semana en la comisaría 14 y tiene prohibido acercarse al banco y a la empleada, por el plazo de dos meses.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo dio por formulados los cargos, fijó el plazo de investigación solicitado y avaló las medidas impuestas para garantizar el sometimiento al proceso.