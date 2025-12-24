Las mejores fotos de la gran final de la Liga Confluencia entre Atlético Regina y La Amistad

Atlético Regina se coronó campeón de la Liga Confluencia. En una final con todos los condimentos, derrotó a La Amistad por penales (4-3) tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario. El partido desempate que consagró al Albo se disputó en La Mejor del Valle, en Allen, con estadio repleto.

En los 90 minutos, el equipo de Diego Napolitano propuso y mereció llevarse el encuentro. Al contrario, el planteo del conjunto cipoleño fue esperar y jugar de contra. Ambos tuvieron sus chances, pero los arqueros se convirtieron en figura.

La paridad entre ambos equipos fue total durante todo el año y se reflejó en el desarrollo de esta gran final, que se definió en una tanda de penales para el infarto. Atlético Regina gritó campeón y obtuvo su quinto título de Liga, tras 9 años de sequía. El último había sido en el Apertura 2016. Además, le quitó el tricampeonato a La Amistad, que se había quedado con los dos torneos en 2024.

La gran final se jugó con el cuchillo entre los dientes.

Regina buscó por arriba, pero no pudo con la fortaleza de Franco Dobler.

Regina fue mejor en los 90 minutos pero no fue efectivo en los últimos metros.

El árbitro Ezequiel Escobar, en la previa de la tanda de penales junto a Marcelino García y Kevin Guajardo.

La emoción de los futbolistas del Albo, tras el título conseguido.

Axel Francelli fue la gran figura: salvó un mano a mano en el ST y atajó dos penales.

Los hinchas reginenses saltaron al campo de juego a festejar con el plantel campeón.