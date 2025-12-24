Las mejores fotos de la gran final de la Liga Confluencia entre Atlético Regina y La Amistad
Mirá las mejores postales del desempate disputado en Allen, donde el Albo se coronó como nuevo campeón de la Liga Confluencia.
Atlético Regina se coronó campeón de la Liga Confluencia. En una final con todos los condimentos, derrotó a La Amistad por penales (4-3) tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario. El partido desempate que consagró al Albo se disputó en La Mejor del Valle, en Allen, con estadio repleto.
En los 90 minutos, el equipo de Diego Napolitano propuso y mereció llevarse el encuentro. Al contrario, el planteo del conjunto cipoleño fue esperar y jugar de contra. Ambos tuvieron sus chances, pero los arqueros se convirtieron en figura.
La paridad entre ambos equipos fue total durante todo el año y se reflejó en el desarrollo de esta gran final, que se definió en una tanda de penales para el infarto. Atlético Regina gritó campeón y obtuvo su quinto título de Liga, tras 9 años de sequía. El último había sido en el Apertura 2016. Además, le quitó el tricampeonato a La Amistad, que se había quedado con los dos torneos en 2024.
