Psitacosis: qué es «la enfermedad de los loros» por la que murió un hombre en Villarino

En los últimos días, un hombre falleció por psitacosis y hay un menor de edad hospitalizado en Hilario Ascasubi, partido de Villarino, en la provincia de Buenos Aires. Según el Ministerio de Salud, la psitacosis es una enfermedad infecciosa aguda causada por la bacteria Chlamydia psittaci, que se encuentra en los excrementos de aves infectadas, como loros, cotorras, papagayos y palomas.

Esas aves cuando están enfermas eliminan Chlamydias al medio ambiente a través de secreciones oculares, excrementos secos, secreciones respiratorias y polvo de las plumas. Estas secreciones al secarse permanecen en el aire y son aspiradas por las personas, que de esta forma se infectan.

Usualmente, la transmisión ocurre en espacios cerrados, con hacinamiento de aves y sin ventilación; también en lugares vinculados con la capturas de aves silvestres y tráfico ilegal de animales.

Cuáles son los síntomas

El cuadro clínico de la psitacosis puede variar entre infección sin enfermedad evidente, a una enfermedad febril inespecífica o una neumonía. La neumonía comienza con un cuadro de afectación general: hipertermia (cuerpo caliente), dolor de cabeza (síntoma constante), decaimiento general, fatiga y cansancio.

A las 24-48 horas comienza la tos con expectoración escasa, en general mucosa y viscosa. También pueden aparecer ictericia (la piel se pone amarilla), esplenomegalia (aumento del bazo) y alteraciones de la percepción.

Si bien la enfermedad suele ser leve o moderada, a veces puede ser grave, especialmente en los adultos mayores y ancianos que no reciben tratamiento.

Cuál es el tratamiento y cómo puede prevenirse

Las personas con psitacosis deben recibir antibióticos durante 14 días. Los contactos de la persona enferma (familiares o compañeros de trabajo) deben ser controlados para identificar la aparición de síntomas en forma precoz.

Para prevenir esta enfermedad, se recomienda:

-No capturar aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en la vía publica.

-Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente, sin hacinarlas.

-Alimentar a los pájaros correctamente y mantener las jaulas limpias.

-No permanecer largos periodos en habilitaciones cerradas donde haya aves.

-No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves.