Pusieron en funcionamiento la estación transformadora alternativa a la que se quemó en Centenario

La estación alternativa a la estación transformadora del Epen para energizar Centenario y Vista Alegre estará en funcionamiento como mínimo unos 6 a 8 meses en el lugar donde se produjo una falla que dejó sin luz a cuatro ciudades desde el viernes al domingo, se estimó desde el ente provincial. Hoy comenzó la evaluación del daño por el incendio, la diagramación del proyecto para la nueva estación transformadora y el detalle de lo que deberá resarcir a terceros por los equipos e insumos que le otorgaron.

El servicio se normalizó después de las 13,30 en todos los sectores afectados, en tanto el operario de Chos Malal que resultó con heridas en sus manos por los trabajos en el lugar, se restablecía del accidente.

«Son varios millones que no están previstos en el presupuesto» del ente, dijo Francisco Zambón, quien prefirió no cifrar los daños ni cuantificar aún lo que demandará la nueva instalación. Dijo que entregará al gobierno de la provincia el informe económico tras solucionar el apagón que afectó desde el viernes al domingo a la zona urbana de Centenario y que parcialmente se produjo también en Vista Alegre, Cordero y Campo Grande.

Neuquén capital estuvo con problemas de suministro de agua el viernes y sábado en los barrios más poblados desde la calle Godoy hasta el límite con Plottier, debido a que el bombeo de impulsión del abastecimiento por el canal Mari Menuco está energizado por la estación transformadora que se quemó, pero la falta de energía fue suplida por una estación de Oldelval.

Se estimaba reconectar hoy este servicio desde la estación alternativa que se montó en el el barrio San Martín, zona de bardas, donde está ubicado el complejo de 13,5 kV. La estación que se quemó es de media tensión y dejó fuera de servicio a la de alta.

«Se logró reconstruir una estación alternativa a la que fue destruida por el fuego en tiempo récord; está funcionando y creemos que es seguro, pero no da la versatilidad y garantías de la estación transformadora que teníamos», explicó Francisco Zambón, titular del EPEN.

Agregó que por unas 2 semanas se contará en el lugar con 4 equipos generadores para monitorear el funcionamiento de la estación construida a la intemperie y minimizar cortes ante eventuales ajustes, debido a que así como está la estación, deberá energizar las zonas que la anterior atendía con mediana y alta tensión al menos por unos 6 a 8 meses que se construya una nueva.

Desde el viernes al domingo en gran parte de Centenario no hubo alumbrado público ni cajeros automáticos, los comercios no pudieron hacer el cobro electrónico, las grandes superficies funcionaron con generadores propios y los pequeños negocios utilizaron motores a diésel para mantener las heladeras en funcionamiento.

En los hogares, muchas familias llevaron el acopio -cárnico- de los freezer a casas de familiares y conocidos en Cinco Saltos, Neuquén o Plottier o Senillosa.

A la falta de luz se agregó viernes y sábado redes inexistentes de la telefonía celular, que el sábado después del mediodía se restableció, al igual que el servicio eléctrico en Vista Alegre y zonas desde el Parque Industrial Neuquén hasta la estación de servicio frente al Concejo Deliberante de Centenario, en la zona de acceso a la ciudad.

Con una línea de la firma OldelVal se suministró energía a la zona del PIN y área del peaje hasta la estación de servicio; Edersa energizó Campo Grande y Barda del Medio mientras desde una estación en Vista Alegres se dotó de electricidad a esa localidad y a la zona del Casco Viejo de Centenario, incluido el bombeo de agua potable hacia la cisterna de la ciudad.

El lunes todo estaba reconectado a la estación alternativa.

El accidente, por la envergadura y el impacto en los usuarios, fue similar al de 2018 en Zapala, aunque no había recuerdo de un apagón tan extenso y extendido. Porque los elementos de protección y maniobras no funcionaron, se fundió la aislación, se quemó la trinchera y quedó destruido un tren de 13 celdas de 13,2 kV (media) que abastecía Centenario y Vista Alegre, lo que sacó de servicio a la ET y la línea de alta tensión de 133 kV que abastece Vista Alegre, Campo Grande y Barda, explicó Zambón.

Detalló que desde la central del EPEN en Zapala se trajeron reconectadores, respuestos y cables, aunque adicionalmente se contó con la colaboración de materiales de las empresas como Calf, Edersa, Transcomahue, departamentos de energía de varias petroleras «que ofrecieron material y utilizamos, por lo que debemos reponer lo que nos prestaron y se utilizó», sostuvo.

El departamento de Ingeniería analizaba la inversión de emergencia en la estación alternativa, la estructura del edificio que se quemó, el techo, y la restitución de los cables de potencia y comando de 13,2 kw. «Todo quedó destruido, se deberá analizar si se construye en otro lugar con otra tecnología, o en el lugar ya reparado, los equipos ya están en el diseño y anteproyecto», destacó.