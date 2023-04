Puso un cartel en la tapa de cloaca como reclamo por los desbordes en su casa de Cipolletti

Una vecina de Cipolletti reclama que hace más de diez días, la red cloacal de su domicilio se encuentra obstruida y Aguas Rionegrinas no resuelve el problema. Decidió poner un cartel en la vereda para visibilizar el reclamo.

El problema sucedió en Kennedy y Velez Sarfield. La vecina reclama que se solucione rápidamente ya que vive con su hijo menor de edad en el domicilio.

El cartel que decidió poner en la boca cloacal para visibilizar el reclamo. Foto: Gentileza.

«Tengo tapada la cloaca hace como dos semanas, no se hacen cargo, no mandan a nadie. Vivo con mi nene y se me vive llenando de agua la casa», lamentó.

Los constantes problemas cloacales en la ciudad

No es la primera vez que se registra un reclamo relacionado a cloacas en la ciudad. El desborde de la red de cloacas en distintos puntos de la ciudad es un reclamo constante de los vecinos de Cipolletti.

Ante esta problemática el municipio de la ciudad solicitó a fines del 2022, al gobierno provincial una millonaria inversión para descomprimir la red de cloacas en la zona centro y norte de Cipolletti.

Sin embargo, hace meses los vecinos del sector norte de la ciudad padecen las constantes inundaciones de aguas servidas en las calles Arenales, Esmeraldas y Venezuela. Según relataron, por la noche aumenta el caudal de agua de cloaca que sale por las bocas de las alcantarillas.

Los vecinos de la calle explicaron Villegas tuvieron que realizar cambios en su rutina diaria para prevenir que las napas se desborden. “El agua con la que lavamos los platos la usamos para regar, por ejemplo. Hay algunos vecinos que optaron por contratar baños químicos. No podemos vivir así”, remarcaron.