Qué dijo la abuela de Loan Peña sobre las 34 llamadas borradas de su celular: hay una comunicación clave

La abuela Catalina rompió el silencio en una entrevista exclusiva con la periodista de TN, Paula Bernini, luego de que las pericias revelaran que se habían borrado 34 llamadas de su celular en el marco de la investigación por la desaparición de su nieto Loan Danilo Peña. Qué dijo.

El pequeño de 5 años desapareció el 13 de junio tras haber ido a almorzar con su padre, José Peña, en la casa de su abuela. Después de una excursión a un naranjal vecino, Loan se extravió sin dejar rastro.

Las pericias a los celulares de los imputados y testigos del caso revelaron numerosas comunicaciones borradas desde el teléfono de la abuela Catalina. En diálogo con TN, la mujer negó enfáticamente haber sido ella quien eliminó las llamadas.

«Estamos otra vez en la casa de la abuela Catalina. El teléfono que le llevaron era un Samsung modelo GSM-GTE-125Q. Y bueno, ustedes van a decir, ¿por qué es importante saber el modelo? Porque es un modelo muy viejo que hizo que se facilitara la tarea de los peritos, que puedan acceder fácilmente al teléfono, porque no tiene posibilidades de bajar aplicaciones ni usar redes sociales y es solo para llamadas», explicó Paula Bernini.

La periodista prosiguió: «Ahora bien, lo que dice el informe de los peritos es que la abuela Catalina borró 34 llamadas. 166 llamadas se encontraron en el teléfono y 34 borró. Trece llamadas son las que hizo la abuela Catalina, según el informe, esa mañana en que desaparece Loan. ¿Hoy no tenés ningún teléfono en tu casa?«.

Catalina respondió tajantemente: «No, y no hice ni una llamada el día (que desapareció Loan), no llamé a nadie».

Ante la consulta de Bernini sobre si existía la posibilidad de haber hablado con alguien esa mañana, Catalina replicó: «Esos días antes puede ser, pero ese día no. Porque yo todavía no me levantaba y Laudelina ya llegó con la hija, que tenía que cocinar. Después vinieron los otros. Laudelina llegó a las 7:30, yo me levanto a las 8. El teléfono lo tengo bajo mi almohada cuando me acuesto, entonces, cuando me despierto, miro la hora. Y esa mañana lo habré sacado para cargar la batería«.

La periodista le preguntó entonces si alguien pudo haber tomado su teléfono. Catalina respondió: «Sí, porque acá no ponen cuidado, hacen lo que quieren«.

Sin embargo, negó rotundamente haber realizado 13 llamadas el día que desapareció Loan: «Una llamada a la semana puede ser que haga», y concluyó afirmando: «No borré ni una llamada, yo no sé borrar llamadas. La llamada hago yo, marco los números y hago la llamada. Pero borrar no, no sé borrar».

Búsqueda de Loan: hay un llamado clave en el celular de la abuela Catalina y está hecho desde Buenos Aires

El celular tenía 34 llamadas borradas. La abuela Catalina, o alguien desde su celular, recibió una llamada importante para la causa. La comunicación duró varios minutos.

Esta comunicación significativa sucedió a las 16.12. El celular de Catalina sonó por una llamada entrante de línea de Buenos Aires, sin agendar: se extendió exactamente 9 minutos y 25 segundos. ¿Quién la llamó?

El caso de la desaparición de Loan sigue siendo un misterio difícil de desentrañar, y las declaraciones de Catalina agregaron más dudas que certezas al asunto. La investigación continúa mientras la familia y la comunidad buscan respuestas sobre el paradero del niño.