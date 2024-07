Caso Loan | Se levantó el secreto de sumario: por qué la situación de los siete detenidos es incierta

La Justicia levantó el secreto de sumario en el caso que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña. Este avance podría arrojar luz sobre el enigmático caso que conmocionó a Corrientes y al país. Marcelo Benítez, periodista correntino brindó detalles de la causa que lleva más de 47 días.

Escuchá a Marcelo Benítez, periodista de Corrientes en RÍO NEGRO RADIO

Marcelo Benítez, periodista del medio La Aplanadora en Corrientes, habló en RÍO NEGRO RADIO y narró las novedades de la búsqueda del niño de cinco años desaparecido desde el 13 de junio. «Se levanta el secreto de sumario», dijo y anticipó lo que más tarde sería una certeza.

A partir de este martes por la mañana, los abogados de las partes involucradas podrán acceder al expediente de la causa que lleva adelante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

La jueza Cristina Pozzer Penzo levantó el secreto de sumario en el caso Loan

Benítez, quien ha estado cubriendo el caso desde sus inicios, compartió su perspectiva sobre la situación. El periodista expresó que, en su opinión, Loan no estaba perdido sino que fue sustraído. «Yo pude comprobar que Loan no estaba perdido. Desde el segundo o tercer día de la investigación, pude hacer una investigación y comprobé que lo habían sustraído,» afirmó.

Aseguró que el caso generó una conmoción generalizada en Corrientes, cambiando radicalmente la percepción de seguridad en la región. «La búsqueda es total y no hay un hogar en Corrientes que no pida por Loan. Es un grito de esperanza para que no vuelvan a ocurrir hechos tan terribles,» dijo el periodista.

El corresponsal también señaló que la complejidad del caso, con sus numerosas pistas borradas y la implicación de varios detenidos, ha dificultado la investigación. «La trama es muy compleja. Cambió Corrientes totalmente. Este pequeño trajo consigo una apertura mental muy grande en toda la zona y eso cala hondo en toda la sociedad,» comentó.

Con el reciente levantamiento del secreto de sumario -que permitirá a los abogados de las partes acceder a información crucial del expediente- se podría acelerar el proceso de esclarecimiento del caso. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto, ya que aún no se definió si se trata de un caso de trata de personas o un accidente, y persisten versiones encontradas sobre lo sucedido.

Benítez resaltó la maraña de mentiras y contradicciones que han surgido, señalando que esto dificulta la resolución del caso. «Hay una telaraña de mentiras tremenda, por eso el caso perdura con medios a nivel nacional en la ciudad. Las mentiras y contradicciones, las hipótesis, todo sigue vigente,» afirmó.

Caso Loan: cómo sigue la causa para los detenidos tras el levantamiento de sumario

Marcelo Hanson, abogado defensor de Mónica del Carmen Millapi y Daniel «Fierrito» Ramírez, había explicado en diálogo con TN que es poco probable que la medida sea prorrogada nuevamente, a menos que surjan nuevos detenidos.

Según Hanson, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo manifestó que se tomará el tiempo necesario para evaluar toda la información recopilada hasta ahora. Sus defendidos ya declararon ante Pozzer Penzo y Hanson no considera necesario que vuelvan a hacerlo, a menos que se presenten nuevas pruebas que requieran indagatorias adicionales.

Entre los detenidos se encuentran Carlos Pérez, la exfuncionaria María Victoria Caillava, el comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Benítez, quienes continúan bajo arresto.

El único liberado hasta el momento es el expolicía Francisco Amador Méndez, a quien la Justicia dictó falta de mérito el pasado viernes. La situación de los detenidos podría cambiar a medida que se avanza en la investigación y se presentan nuevas evidencias.

Con el levantamiento del secreto de sumario, se conoció que la jueza Pozzer Penzo citó a declarar a los dos fiscales correntinos que inicialmente llevaron adelante la investigación: Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry.

La jueza les pedirá que expliquen por qué se cambió la carátula de la causa de desaparición a captación, un cambio significativo que podría influir en el curso de la investigación y en la eventual imputación de los responsables.

De qué se los acusa a los siete detenidos por la desaparición de Loan

Antonio Benitez: captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de coautor material.

Mónica del Carmen Millapi: captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de partícipe primario.

Daniel “Fierrito” Ramírez: captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de partícipe primario.

Carlos Pérez: captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de coautor material.

Victoria Caillava: captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de coautor material.

Walter Maciel: encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito y la calidad de funcionario público.

Laudelina Peña: sustracción y ocultamiento de menor y alteración de pruebas.