Qué es el «mansplaning» y de dónde salió el concepto

Puede que un libro titulado Los hombres me explican cosas te parezca algo extremista si te lo cruzas en una mesada. Aunque sea un pensamiento completamente razonable, estarías incurriendo en el famoso error de «juzgar un libro por su tapa» (literalmente). En esta colección de nueve ensayos, la autora Rebecca Solint recorre algunos escenarios de desigualdad de género con la atención al detalle de una pulcra historiadora, desde los primeros casos analizados por Sigmund Freud hasta un caso histórico de violación en Cental Park en 2012.

A pesar de estar lleno de datos concretos, como que «en Estados Unidos se denuncia una violación cada 6.2 minutos y una de cada cinco mujeres será violada en algún momento de su vida» (estadísticas de 2014, año de su primera publicación), el libro empieza con una anécdota personal.

La autora estaba en una fiesta elegante y llena de gente mayor con su amiga Sally. El anfitrión (con el que tuvo la consideración de omitir su nombre) las detiene en su retirada para conversar un poco con ellas y le pregunta a Solnit si es cierto que escribe libros (con el tono en que uno le preguntaría a un chico de siete años sobre sus clases de flauta, aclara). Para entonces existían ya seis o siete libros de su autoría, pero le cuenta sobre el último: River of Shadows: Eadeard Muybride and the Technological Wild West, ensayos sobre la indusrialización de la vida cotidiana.

En ese momento, su interlocutor empieza a contarle sobre un libro «muy importante» que salió sobre Muybridge ese mismo año, que él mismo no leyó pero sí vió mencionado en el New York Times Book Review, del que quizás ella no había escuchado hablar. La autora comenta que estaba tan inmersa en su papel de ingenua que incluso parecía haber aceptado que se publicó otro libro sobre exactamente el mismo tema que ella había escrito en el mismo año y simplemente se le hubiera pasado. Su amiga interrumpe al hombre tres o cuatro veces diciendo «ese es su libro» hasta que finalmente escucha, empalidece y cambia de tema.

Viralización del concepto

Aunque es un caso particular y quizás un poco extremo, se ve que esta situación no es tan inusual. Estos ensayos y esta anécdota hicieron tanta mella en el imaginario popular que después la palabra mansplaning (una mezcla en inglés entre las palabras «hombre» y «explicando») se esparció como un virus. Normalmente fue usada para nombrar las situaciones en las que un hombre asume que sabe más sobre una temática que su interlocutora mujer y se lo explica de forma condescendiente.

Mansplaning fue palabra del año en el New York Times en 2010 y entró en el Oxford English Dictionary en 2018. Existen versiones en muchos otros idiomas, desde el francés hasta el islandés, y el propio ensayo se tradujo a muchas lenguas, entre ellas al coreano y el sueco.

En el contexto de su libro, se abordan episodios que relacionan esta actividad con una cultura que determina a quién se escucha y a quién se le cree cuando habla (teniendo en cuenta factores como el machismo y el racismo) . Sin embargo, el uso de esta palabra se salió un poco de control, se usó en términos muy generales e incluso atravesó variaciones para designar otras prácticas de hombres como el manspreading (cuando un hombre ocupa mucho lugar, por ejemplo, en el subte abriendo sus piernas sobre los asientos).

Como todo lo que hacemos público para que se difunda, la palabra perdió un poco de su significado y sentido original. En el ensayo de donde surgió, inmediatamente Solnit aclara que conoció en su vida a muchísimos hombres maravillosos, que la alentaron e incluso le enseñaron cosas valiosas. En febrero de este año, la misma escritora publicó un artículo en The Guardian titulado The serious side of ‘mansplaining’ has been lost. That’s where the harm begins (en español, «Se ha perdido el aspecto serio del ‘mansplaining’. Ahí empieza lo perjudicial»).

Allí, la escritora cuenta de muchas situaciones similares a las de ella que atravesaron mujeres especialistas en varios temas: un hombre explicándole qué es una vagina a una reputada ginecóloga, hasta una situación increíblemente similar en una reunión de la NASA donde un hombre manda a leer a una mujer el estudio de «McCarty et al» (la forma académica de decir «el resto de los autores») y ella le contesta «Yo soy McCarty et al«.

Pero su principal preocupación es que «lo que todo el mundo (tanto los que realizan estudios formales como los que cuentan historias divertidas) parece pasar por alto sobre el mansplaining es lo siguiente: es apenas una esquina de un problema colosal, en el que los prejuicios, los estatus y las suposiciones deforman la vida cotidiana y asignan más credibilidad, audibilidad y consecuencias a unas personas que a otras».

El compilado de ensayos Los hombres me explican cosas fue publicado en 2018 y se puede leer en español por la editorial Fiordo.

