Qué respondieron los neuquinos a la encuesta del gobierno sobre el aborto

El debate de los proyectos para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo no encontrarán a Neuquén con una postura tomada, al menos a nivel institucional. El jueves se conoció que la subsecretaria de Salud, Alejandra Piedecasas, expondrá en el Congreso Nacional contra la despenalización del aborto invitada por la diputada emepenista Alma Sapag, pero aseguró que lo hará en forma “personal”. De la misma forma asistirá el director de Religión y Cultos, Germán Cazeneuve.

El mes pasado, el gobierno provincial realizó encuestas de opinión en las ciudades más importantes del interior. La pregunta “¿usted está a favor de la legalización del aborto?” se incorporó en los sondeos que regularmente encarga para medir la imagen de los funcionarios y la percepción sobre el estado de la provincia.

Los resultados que pudo conocer este diario revelaron tendencias parejas: Plaza Huincul 45,3% sí y 54,7% no; Cutral Co 44,6% sí y 55,4% no; Zapala 43,1% sí y 56,9% no; Junín de los Andes 50,2% sí y 49,8% no; San Martín de los Andes 62,7% sí y 37,3% no; Chos Malal 42,8% sí y 57,2% no; Rincón de los Sauces 36,4% sí y 63,6% no.

El sondeo no llegó a incluir a las ciudades de la Confluencia.

Siempre que fue consultado, el gobernador Omar Gutiérrez evitó dar una postura personal sobre el tema y, en cambio, se pronunció a favor “de avanzar en el debate”. En la Legislatura tampoco hubo una definición. El tema se debatió en una reunión de la comisión de Desarrollo Humano y, si bien se había acordado invitar a organizaciones y profesionales para que expongan, el debate quedó paralizado.

La presidenta de la comisión, Encarnación Lozano (MPN), sometió a votación una comunicación que simplemente instaba a los legisladores nacionales a debatir el proyecto, pero no reunió las firmas necesarias. Quienes se opusieron pretendían una declaración que asumiera una postura a favor o en contra.

Diputados de unos cinco bloques se habían manifestado en respaldo a la interrupción voluntaria del embarazo. El Movimiento Popular Neuquino no adelantó posición.