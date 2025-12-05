Scaloni habló despues del sorteo: «No hay rival fácil»

El Gringo, con guantes blancos, fue el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario.

Esta tarde, en Washington D.C., se realizó el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Argentina compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Esta Copa del Mundo será la primera con 48 seleccionados. Por la cantidad de países, cambió el formato y, además de los dos mejores de cada grupo, también clasifican los ocho mejores terceros.

El grupo de la Albiceleste, en los papeles, parece accesible. Sin embargo, Scaloni tomó nota de lo que sucedió en el debut del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita y dijo: “No hay rival fácil, hay que jugar los partidos”.

Además, analizó a sus contrincantes y contó la curiosidad de que conoce al entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, porque fue su DT: “Lo conozco porque me dirigió en Lazio. Es un gran entrenador y Argelia es una selección con gran semillero, que nutre de figuras a Francia y otros países”.

De Austria ponderó su gran eliminatoria: “Es una gran selección que completó un camino muy difícil”, señaló. El conjunto austríaco terminó puntero en el Grupo H de las Eliminatorias europeas, enfrentando a Bosnia, Rumania, Chipre y San Marino.

En cuanto a Jordania, admitió que no lo tiene visto, pero no se confía de más: “Es el más desconocido de todos, pero habrá tiempo de analizarlo. Vamos a dar el máximo para avanzar y después se verá. En definitiva, lo que toca, toca”.

Además, el oriundo de Pujato fue el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario en la capital estadounidense. “No me la dejaban tocar si no era con los guantes. Fue muy emocionante volver a tener la Copa original en mis manos. Acá no hubo réplica, no hubo nada. Fue muy lindo”.