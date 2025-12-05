Productores y fotógrafos: la semana productiva del norte de la Patagonia en cuatro imágenes

Papas, olivos, ganadería y fruticultura. La diversidad y potencial de la producción en la Norpatagonia quedan demostrados en este compilado de fotos enviadas por los productores y encargados de campos.

General Enrique Godoy, Río Negro.

Néstor “Tati” Vodanovich comparte esta imagen de la recorrida en tractor de una chacra de Casa Rosetani.



Viedma, Río Negro.

Rodrigo Núñez envió esta foto del atardecer en su campo de cría, en el secano del Valle Inferior del río Negro.



Carmen de Patagones, Buenos Aires.

Giovanni Cantera, del campo El Carbón, muestra esta plantación de papas sembradas en octubre y regadas por pivote.

