Productores y fotógrafos: la semana productiva del norte de la Patagonia en cuatro imágenes

Luego de un fin de semana lluvioso, el sol volvió a pegar sobre los campos de Río Negro, Neuquén y sur de Buenos Aires. Así lo retrataron los chacareros.

Alan Agustini

Por Alan Agustini

Ganadería en el monte patagónico. Foto: Rodrigo Núñez.

Papas, olivos, ganadería y fruticultura. La diversidad y potencial de la producción en la Norpatagonia quedan demostrados en este compilado de fotos enviadas por los productores y encargados de campos.

Si deseás compartir las imágenes de tu campo con Río Negro Rural, enviarlas al rural@rionegro.com.ar, indicando localidad y adjuntando una breve descripción. La misma será publicada tanto en la web de Diario RÍO NEGRO como en la contratapa del suplemento Rural, que sale todos los domingos con el diario.

  • General Enrique Godoy, Río Negro.
    Néstor “Tati” Vodanovich comparte esta imagen de la recorrida en tractor de una chacra de Casa Rosetani.
  • Viedma, Río Negro.
    Rodrigo Núñez envió esta foto del atardecer en su campo de cría, en el secano del Valle Inferior del río Negro.
  • Carmen de Patagones, Buenos Aires.
    Giovanni Cantera, del campo El Carbón, muestra esta plantación de papas sembradas en octubre y regadas por pivote.
  • Añelo, Neuquén.
    Giulio Retamal, de Olivares del Neuquén, retrató los primeros frutos producidos por olivos plantados en el año 2022.

Temas

Buenos Aires

Fruticultura

Ganadería

Neuquén

Olivos

Patagonia

Río Negro

