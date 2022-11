Quedó cuadripléjica tras una operación en Roca, y ahora su familia solicita ayuda

Una operación cambió la vida de Nora para siempre, dejándola con una grave lesión medular y sometiéndola a un interminable calvario como consecuencia de la paralización casi total de su cuerpo. Hoy su familia pide desesperada ayuda a la comunidad, ya que la mujer carece de cobertura de salud y necesita con urgencia readaptar su casa de Roca para continuar allí con la rehabilitación.

«Como prioridad pedimos la donación de un colchón ortopédico -no antiescaras-, y una silla de baño que no podemos conseguir. También insumos para sus curaciones: apósitos, gasas y algodón; porque quedó con una escara muy grande en la zona sacra que todavía no cicatriza», comentó Vanesa, hija mayor de Nora. La joven actualmente acompaña a su mamá en Mar del Plata, donde fue derivada para su recuperación.

La familia ruega por cualquier contribución económica que permita refaccionar la residencia en donde viven, debido a que no está preparada para recibir a una persona con el tipo de discapacidad de Nora. Principalmente se debe acondicionar el baño, que actualmente reposa en la planta alta de la estructura.

«En dos semanas le dan el alta y tenemos que embarcarnos otra vez a casa. Las refacciones de un baño son caras, y ya pedimos una ayuda al municipio pero no hay respuestas de eso. Las cosas tienen que estar cuando mamá llegue», explicó Vanesa.

Lo sucedido

Todo comenzó en mayo, cuando la mujer de 60 años decidió someterse por segunda vez a una intervención quirúrgica por una hernia de disco en la zona cervical en el Hospital Francisco Lopez Lima de Roca. En un comienzo la cirugía había resultado un éxito, aunque una decompensación horas más tarde encendió las alarmas.

La mujer debió permanecer más de tres semanas en terapia intensiva a raíz de un edema originado en la operación que le provocó una lesión medular irreversible. El cuadro la dejó casi al borde de la muerte y con una movilidad limitada solo al área de los brazos.

Los meses posteriores fueron claves, debió pasar los siguientes dos meses y medio en terapia común y con un panorama poco esperanzador. Finalmente las autoridades de Salud pudieron gestionar una derivación al Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps) de Mar del Plata, donde se encuentra actualmente.

En el centro de internación atravesó lo más crudo de su situación, ya que las personas que padecen lesiones medulares se encuentran expuestas a todo tipo de infecciones y enfermedades graves. La mayor parte de sus días los pasó atravesando cuadros febriles, y en los cuales la morfina se convirtió su mejor aliada para frenar el profundo dolor que atravesaba su frágil cuerpo.

Un cambio radical

«Esto te modifica la vida al 100 por ciento. En lo emocional, lo físico y sobre todo lo económico«, expresó con angustia Vanesa. La joven, que se desempeña como cuidadora de personas con discapacidad y adultos mayores, debió dejar su vida en pausa para acompañar a su madre.

Es por eso que también solicita por una oportunidad laboral para cuando regrese a la ciudad con Nora. Vanesa argumentó que cuenta con experiencia comprobable, y que solo quiere apoyar a sus otros dos hermanos menores que hoy transitan la etapa estudiantil.

«Nada estaba previsto. Nosotros somos una familia de clase media y yo cuento con sueldo mínimo. No tenemos una base y por eso pedimos ayuda«, finalizó.

Las personas interesadas en dar una mano pueden contactarse al teléfono (298) 4180227. También hay abierta una cuenta bancaria para enviar cualquier aporte monetario: CBU 0110279830027979048847.