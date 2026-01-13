Quién era el joven ciclista que murió atropellado en la Avenida Mosconi de Neuquén

Personal policial y de criminalística trabajó para relevar pruebas en el lugar del siniestro. Imagen Ilustrativa. (foto Cecilia Maletti)

El domingo amaneció con una tragedia vial en Neuquén. Un joven que circulaba en bicicleta murió tras ser atropellado por un Ford Ka sobre la avenida Mosconi. El impacto fue letal y la víctima falleció en el lugar.

Accidente fatal en avenida Mosconi: cómo ocurrió el choque

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que la víctima era Lautaro Andrés Pino, de 19 años. La Fiscalía avanza con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y el rol del conductor del vehículo involucrado.

El trágico hecho generó un amplio operativo en la zona, con cortes parciales de tránsito mientras se realizaban las pericias correspondientes.

El conductor involucrado en el siniestro fue demorado. Foto: archivo.

Tras el impacto, el conductor del Ford Ka fue demorado, de acuerdo a lo informado por la Policía. En el lugar trabajó personal policial, criminalística y equipos de salud que constataron el fallecimiento del joven ciclista.

Qué dijo la Policía y cómo avanza la causa judicial

El Coordinador Operativo de la dirección de tránsito de Neuquén, comisario Pablo Encima, explicó a este medio que el choque ocurrió «entre las 9.20 y las 9.30 en Avenida Mosconi y O’Connor».

De acuerdo al relato, el ciclista intentaba cruzar cuando «un Ford Ka que iba al centro de Neuquén lo chocó». Tras el llamado de emergencia, acudieron móviles policiales y una ambulancia, pero «allí se constató que se encontraba sin vida».

El comisario también indicó que el conductor fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Luego de las pericias de rigor, se solicitó la intervención de la fiscal de homicidio, Lucrecia Solá, y «se demoró al conductor».