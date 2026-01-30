Quién es el joven que desapareció tras arrojarse al Canal Grande y es intensamente buscado en Roca

En Roca se montó un gran operativo de búsqueda para hallar un joven que, el jueves por la noche, se arrojó al Canal Grande para recuperar su dinero y desapareció. Según la información brindada, se encontraba junto a un amigo y estaba alcoholizado.

El jefe de la Unidad Regional II, comisario José González, confirmó a Diario RÍO NEGRO que este viernes 30 de enero, se retomó el operativo policial en la zona donde fue visto por última vez junto a personal de Prefectura.

Quién es el joven que es buscado en Roca

El joven que en estos momentos es buscado intensamente, fue identificado como Agustín Nicolás Verón. Tiene 26 años y fue visto por última vez a las 21.41 del 29 de enero.

Según la información brindada, Verón un metro setenta, es de contextura física robusta, tiene cabello negro ondulado y tez blanca.

Cuando desapareció, vestía solo un pantalón corto tipo bermuda oscuro. Solicitan que ante cualquier información se comuniquen al 911 o se acerquen a la unidad policial más cercana.