Femicidio en Bariloche: una mujer murió tras ser apuñalada y detuvieron a un hombre

Bariloche se convirtió en el escenario de un trágico episodio.Una mujer que presentaba varias heridas por arma blanca, murió y el caso es investigado por la Fiscalía como femicidio. Por el hecho, detuvieron a un hombre de 65 años como autor del ataque.

Investigan un femicidio en Bariloche: lo que se sabe del hecho

Efectivos de la comisaría 28 de Bariloche intervinieron cuando, durante la madrugada de este viernes, fueron alertados por la presencia de una mujer con «heridas de arma blanca»en el barrio Nuestras Malvinas.

Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que al llegar, constataron en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Tierra del Fuego, se encontraba la víctima tendida sobre la cama y presentaba «varias heridas cortantes». De forma inmediata, se solicitó una ambulancia, sin embargo al llegar confirmaron que la mujer, de 50 años, había muerto por las heridas.

Según la información aportada a este medio, en el lugar detuvieron a un hombre de 65 años quien fue apuntado como el autor del hecho. La fiscal del caso, Silvia Paolini, ordenó que el sábado se le formulen los cargos correspondientes.

La fiscalía ya solicitó al Cuerpo de Investigación Forense la concreción de la autopsia y además interviene la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) con la familia de la mujer.

Durante estas horas y en lo que resta del día, la fiscalía estará abocada a la recolección de evidencia en pos de imputar cargos en el día de mañana