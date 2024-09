Rafael, el jubilado que se le animó a la Patagonia desde el Gran Buenos Aires

El pendrive que lo acompaña en el estéreo puede tener mucha música, pero su favorita es la que viene de los Beatles o de la armónica de los Creedence Clearwater Revival. Con esa dupla infalible, este bonaerense se le animó a las rutas de la Patagonia y ya tiene ganas de volver.

Rafael Escribal es el encargado del volante en estas aventuras, que empezaron hace décadas con un Fiat 600 verde y que hoy siguen con una Fiat Strada siempre lista. Su hogar en Villa Luzuriaga, pleno Gran Buenos Aires, a 40 minutos de Plaza de Mayo, es el centro logístico desde donde planifica cada salida, entre ellas, la última, la que lo trajo al sur.

“Fue la primera vez que me largué en un itinerario así”, contó en diálogo con RÍO NEGRO, después de leer con sana envidia una de las tantas historias de viajeros que se publican en este medio cada semana. “Fue la primera salida hacia allá y no creo que vaya a ser la última”, dijo sin miedo al éxito, con sus enérgicos 73 años.

Nacido en Ramos Mejia, provincia de Buenos Aires, Rafael tiene tres hijos ya grandes (Gabriel, Laura y Pablo) y está jubilado, aunque sigue trabajando en el sector comercial, atendiendo al público en ferreterías de venta al por mayor. Con calidez, aprovechó la previa a su turno de la tarde para contar que “viajar, conocer gente, costumbres e historias” es su pasión.

***

Desde ese hobby que lo mantiene con la mente en la próxima salida, pudo disfrutar con sus hijos y también con su compañera, Teresa, con quien comparte la vida hace 13 años. Lamentablemente, algunos problemas de salud la alejaron de los caminos, pero eso no opaca los mejores recuerdos que atesoran juntos.

“Hemos hecho miles de kilómetros, desde joven cuando empecé siempre que pude viajé, prácticamente todos los años, de vacaciones a Mendoza, San Juan, La Rioja, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja, Jujuy, todo el sur por la Ruta 3 y la Ruta 40. Todas hermosas rutas, salvó los 73 kilómetros de ripio de la 40, desde Tres Lagos hasta Gobernador Gregores (Santa Cruz)”, aclaró, porque como buen viajero, sabe de caminos que se disfrutan y también de los difíciles.

***

Respecto a su paso por nuestra región, contó que en 2023 hizo un viaje con su camioneta “desde Buenos Aires hasta Ushuaia. Paramos en cuanto pueblo o ciudad me encontré por la Ruta 3 y luego volvimos por la Ruta 40 hasta Bariloche. Fue espectacular”, afirmó.

Cargado de anécdotas, aseguró que lo que más le gustó fue “Ushuaia, hermosa ciudad, también El Calafate, Punta Tombo, los pingüinos… En Comodoro nos tocó un hotel con una habitación que daba al mar, al amanecer pude filmar la salida del sol”.

Ansioso por volver, dijo que lo siguen cautivando “esas rutas tan solitarias, con solo alguna que otra vegetación y los peligrosos guanacos que las atraviesan, la balsa para cruzar el estrecho, volviendo de Tierra del Fuego”, tantas cosas.

***

Fiel a su estilo, reconoció, eso sí, que el impulso no le gana a la concentración a la hora de organizarse. “Los que salen un feriado no son de los que hacen viajes largos. A mí me gusta la aventura de conocer lugares nuevos, gente y las costumbres, por eso soy de planificar y mucho. Cuando salimos ese 7 de enero del 2023, yo ya tenía todos los lugares donde íbamos a parar, solo le tenía que decir a mi hija que pusiera el GPS para encontrar donde había reservado. Empecé a reservar por internet desde julio del 2022 y lo tenía todo en una libreta con mis apuntes”, contó dando muestra de un método digno de imitar.

Satisfecho, contó que “rememorar todo esto hace que se le caiga un lagrimón”, pero si de alivio se trata, será cuestión de combatir la nostalgia poniendo de nuevo el ojo en el mapa, para elegir el siguiente destino y darle arranque a la “Travelin’ band”. ¡La ruta los espera!

