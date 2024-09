Ranchomovilistas de Sudamérica: se viene el encuentro de aventureros sobre ruedas

Son entusiastas de la vida al aire libre y el turismo alternativo sobre ruedas, viajan con la casa a cuestas. Los “ranchomovilistas” son las personas que se trasladan en vehículos tipo caravanas, casillas rodantes y motorhomes, donde habitan y recorren los destinos más diversos.

El término se creó en Argentina en la década del 70, cuando empezaron a agruparse y formaron el primer club del país, el de Buenos Aires entre 40 personas. Ahora son más de 150 socios entre 40 y 85 años, de todo el país: Córdoba, Formosa, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, de Río Negro.

Del 11 al 13 de octubre se reúnen todos en Baradero para la 16 edición del Encuentro Sudamericano de Ranchomovilismo, junto a sus pares de Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Participarán más de un centenar de rodanteros y familias enteras que marcaron sus huellas en miles de kilómetros recorridos, incluidos los socios patagónicos, de Río Negro y Neuquén. El año pasado, hicieron cumbre en San Clemente de Tuyú.

José Jaime Pérez Ripoll, presidente del Rancho Móvil Club Argentino de Buenos Aires y temporariamente de la Asociación Sudamericana de Rancho Móvil, contó todo sobre una institución que viene en constante expansión en el país y en América del Sur.

El club porteño se fundó el 15 de marzo de 1975 y el año que viene cumple 50 años. «Somos familias, hay gente sola, no hay requisitos. Al que le guste este tipo de vida se asocia. No hay edad ni tipo de vehículo. Acá cada uno tiene el vehículo que puede tener. No hay discriminación de ninguna clase”, aseguró.

De Argentina hay tres grupos, en Chile hay dos instituciones, más los pares de Uruguay, Brasil y ahora Paraguay, todos ellos con personería juridica y estatuto: juntos conforman la Asociación Sudamericana.

«Somos un club de personas que tienen casa rodante o de arrastre, motorhome y también hemos tenido socios con carpa. Lo que nos gusta es conocer lugares y estar en contacto con la naturaleza. No nos gustan las aglomeraciones”, aseguró Jaime.

“Yo soy jubilado y entonces tengo todo el tiempo del mundo para poder viajar y disfrutar, conociendo la Argentina que tiene muchos lugares incógnitos”. José Jaime Pérez Ripoll, presidente del Rancho Móvil Club Argentino de Buenos Aires.

Del sur, aman recorrer la ruta 22 y el interior de las provincias de Neuquén y Río Negro, lugares donde “el turismo va, pero no es tan asiduo”, describió. Evitan las grandes ciudades siempre.

Se agrupan y viajan en manada. “Lo que estamos haciendo últimamente es recorrer pueblos que son chiquitos y donde hay algo de gastronomía. Vamos, conocemos los lugares, estamos en contacto con los distintos pueblos del interior”, contó Jaime.

Hacen muchas salidas grupales. La última se encontraron en Lobos y desde ahí partieron todos hacia las Marianas, luego siguieron camino a una fiesta popular. “Tenemos un punto de encuentro y después viajamos todos juntos”, definió.

«Los que trabajamos en la comisión directiva lo hacemos ad honorem, porque nos gusta, tenemos la pasión por movernos con nuestros vehículos y la parada a lugares”, agregó el presidente.

Caravanas largas

Los ranchomovilistas son apasionados de las largas caravanas entre 30 o 40 vehículos. Las organizan en todas las estaciones del año y con distintos rumbos. “Las de julio normalmente vamos para el norte, las de enero o febrero vamos para el sur”, contó. Buscan el buen clima.

Ahora están planificando una para conmemorar los 50 años del club, en 2026, hacia la Patagonia: vendrán a la zona de las Conchillas en la costa rionegrina, cruzando Jacobacci. Pasarían por Bariloche y Esquel, y esperan llegar a Calafate.

En 1983, hicieron un hito histórico: llegaron a ser 103 casas rodando por la ruta. “Eso ya no existe y además es imposible manejarte en la ruta con semejante cantidad de vehículos”, contó, pero aun atesoran el recuerdo.

Como todos los vehiculos son distintos, las caravanas se hacen a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora para adaptarse a todos los motores.

El encuentro para socios: puertas abiertas

Si bien el encuentro de octubre es exclusivamente para los socios de cada una de las entidades que conforman la Asociación Sudamericana, las puertas de la asociación y los clubes están abiertas para todos.

Para más información, dudas o consultas, los interesados pueden comunicarse con el club llamando al teléfono (011) 4581-9470 o al e-mail: info@ranchomovilclub.org.ar. La página web donde pueden asesorarse es https://ranchomovilclub.org.ar/