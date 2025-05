El papá de Julián Dobra y las dudas sobre la investigación del brutal asesinato en Roca: «No era un crimen perfecto»

«Estoy enojadísimo», comenzó a relatar Tomás Dobra, padre de Julián. Esta vez, lo dijo en diálogo con RÍO NEGRO Radio. Volvió a apuntar contra la Fiscalía de haber actuado tarde y mal durante la desaparición del joven. El viernes pasado, los fiscales formularon cargos contra cinco personas —tres adultos y dos adolescentes punibles de 16 y 17 años— acusadas de haber participado en el secuestro, desaparición y posterior homicidio del joven en Roca. Desde la primera audiencia por el crimen de su hijo hasta la fecha, su padre manifestó que no tuvo avances ni nuevas pruebas.

Escuchá a Tomás, papá de Julián Dobra en «Vos Al Aire» por RÍO NEGRO RADIO:

Pero para Tomás ese movimiento judicial y policial llegó demasiado tarde. Dijo que «celeridad» de los últimos operativos todavía no tiene resultados. Su testimonio, cargado de dolor y bronca, expuso las fisuras de lo que él considera un sistema que no supo —o no quiso— actuar con la urgencia que ameritaba el caso. Desde el primer momento, según denunció, se sintió que no fue acompañado en la búsqueda de su hijo.

«Desde el viernes hasta la fecha, no tengo noticias de avances nuevos. Eso no significa que no se esté trabajando y que tengan algunas otras cuestiones. Pero a mí no me han comunicado todavía ningún avance desde el lado de la fiscalía o la policía», sostuvo.

Crimen y desaparición: lo que se sabe del caso

Julián Dobra fue asesinado en un contexto todavía confuso. Su cuerpo fue hallado con heridas de bala y golpes brutales. La investigación logró avanzar luego de una semana sin resultados: tras una serie de allanamientos, el jueves fueron detenidos cinco sospechosos.

Al día siguiente, la fiscalía les imputó el delito de homicidio simple doblemente agravado, y se les dictó cuatro meses de prisión preventiva. Algunos de los imputados tenían vínculo previo con Julián. Entre ellos, Julio Salgado, con quien el joven había tenido una disputa semanas antes de su desaparición.

La voz del padre: dolor, enojo y desconfianza

«El accionar de la Justicia fue pobre, pero realmente pobre. Estoy enojadísimo y con dolor», dijo Tomás en «Vos al Aire». Durante más de una semana, recorrió comisarías, brigadas, tribunales. Tocó todas las puertas buscando a su hijo. Aseguró que nadie le dio respuestas firmes.

Según relató, en los primeros días de la desaparición la fiscalía no supo escuchar su desesperación. «Me mandaron a una asistente social para que me dé apoyo, pero yo lo que necesitaba era que lo busquen. Yo tenía la esperanza de encontrarlo vivo«, expresó.

Las dudas sobre la investigación

Tomás Dobra sostuvo que lo que ocurrió con su hijo no fue «un crimen profesional». Más allá de los disparos que lo mataron, dijo que «le dieron fierrazos». «No hay nada perfecto en esto. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan pasado tantos días sin encontrarlo? Si, no encuentran el hilo de la punta de la madeja, no sé cuándo van a traer resultados. No lo puedo creer», se preguntó.

Además, cuestionó la falta de seguimiento del auto de Julián, un vehículo rojo que —según aseguró— fue visto por numerosos vecinos circulando por el norte de la ciudad antes y después del crimen. «¿Cómo no lo vieron? ¿Qué personal tienen para investigar? Es un desastre«, sentenció.

En su testimonio, el padre del joven relató que incluso llegó a comunicarse con el procurador general de Río Negro, Jorge Crespo. «Lo conozco de la vida privada, trabaja con compañeros míos en la facultad», explicó. Sin embargo, dijo que no tuvo respuestas claras hasta después de que su caso se volviera mediático.

También apuntó al fiscal Marcelo Ramos, quien -desde el principio- estuvo a cargo de la causa. «Estuvo uno o dos días y se fue. ¿Por qué se fue? No lo detectó. No vieron la gravedad del caso. Después pusieron a otra fiscal y tampoco vi un accionar claro», resumió.

La presión mediática, el impulso tardío

Tomás Dobra fue tajante al decir que, sin la presión mediática y de la comunidad, nada hubiera cambiado. «Después de que el crimen se hizo público y yo hablé con los medios, recién ahí se movieron. Hicieron una movida espectacular, vino el jefe de la Policía, hicieron allanamientos pero fue para que digan que están haciendo algo«, lamentó.

Sostuvo que la causa no avanzó por mérito de la investigación, sino por el ruido que generó en la comunidad. «Parece que actuaron para no quedar mal, para que la gente no proteste. Pero esto no es una película. Mi hijo está muerto«, dijo.

Un crimen que impactó y el pedido a la comunidad

El caso de Julián conmovió a toda la ciudad. «El apoyo que recibí de la comunidad fue impresionante. Me siguen llegando mensajes de solidaridad, me ayuda a sostener el alma«, expresó el padre del joven asesinado.

Aun así, su sensación es de abandono institucional. «Yo no digo que me atendieron mal, pero no me escucharon. Mis mensajes estaban fuera del foco de la investigación. Yo necesitaba que me entiendan, que lo busquen«, afirmó y dijo que había brindado datos importantes.

«Les pido a la comunidad, a todo aquel que quiera ayudar, que tenga algún dato previo que -quizá- no le prestó atención respecto de Julián o de su auto«, apeló Tomás y agregó que siguen intentando reconstruir el recorrido que podría haber realizado el automóvil con las cámaras alrededor del lugar donde vivía la víctima, sobre «la calle de General Paz al 2200 o en lugares de la zona norte».

Sobre los acusados: vínculos previos y redes de violencia

El padre de Julián sostuvo que su hijo conocía a algunos de los imputados. «Con uno de ellos había tenido una disputa semanas atrás«, detalló. También denunció que vio en redes sociales cómo algunos jóvenes de la zona exhiben armas y se mofan con impunidad.

«No son criminales perfectos, pero sí hay una red de violencia. ¿Cómo puede ser que no la vean?«, se preguntó. Además, recordó con dolor cómo apareció el auto de Julián envuelto en llamas mientras la familia se preparaba para el funeral. «Lo prendieron fuego delante de nuestras caras», contó.

«No tienen las llaves para resolverlo, o no quieren»

En el cierre de su testimonio, Tomás Dobra dejó una reflexión inquietante. «No sé si tienen las herramientas para resolver este caso, o directamente no quieren hacerlo. Pero la actuación fue muy pobre. Muy pobre«.

A casi dos semanas del hallazgo del cuerpo, el padre de Julián sigue esperando respuestas. Aunque ahora la causa tiene imputados y una línea de investigación, para él, la herida más profunda es la de la sensación de indiferencia.