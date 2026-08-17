Reabre el Paso Cristo Redentor luego de 34 días: cómo será el operativo para camiones tras la peor nevada desde 2008

Tras 34 días de clausura ininterrumpida a causa de las intensas nevadas en la cordillera, el Sistema Integrado Cristo Redentor —el principal cruce fronterizo que une a la Argentina con Chile— volverá a operar a partir de este martes 18 de agosto. La reapertura, acordada entre las coordinaciones fronterizas de ambos países ante una ventana de buen tiempo sin precipitaciones previstas hasta el domingo, se llevará a cabo bajo un estricto cronograma exclusivo para el transporte de carga pesada.

La situación climática registrada en los meses de julio y agosto se convirtió en uno de los eventos invernales más adversos de los últimos 40 años para el corredor. Las precipitaciones generaron acumulaciones de nieve que alcanzaron los 4 metros en algunos sectores y afectaron un total de 80 kilómetros de la Ruta Nacional 7, entre Punta de Vacas y Las Cuevas, consolidando el mayor registro para la zona desde el año 2008.

Este cierre de más de un mes logró batir la anterior marca extrema ocurrida en 2023, cuando el túnel permaneció inhabilitado durante 26 días consecutivos. No obstante, el diario Los Andes aclaró que los temporales actuales no constituyen un récord histórico absoluto, ya que inviernos como el del año 2000 (con 6,16 metros acumulados en Las Cuevas), 2005 y 2006 habían dejado acumulaciones de nieve aún mayores.

Cómo será el cronograma de reapertura del Paso Cristo Redentor

La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras y el Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor detallaron que el tránsito se rehabilitará manteniendo el horario de invierno y bajo una modalidad de circulación unidireccional para facilitar el descongestionamiento.

El esquema dispuesto para los primeros cinco días es el siguiente:

Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto: circulación exclusiva de camiones sentido Argentina-Chile . Se autorizará el tránsito d esde las 9:00 hasta las 21:00 horas hasta el sector de Guardia Vieja. Se otorgará prioridad absoluta para los vehículos que ya se encuentran documentados en la playa de estacionamiento del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata.

circulación sentido . Se autorizará el tránsito d hasta el sector de Guardia Vieja. Se otorgará en la playa de estacionamiento del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata. Viernes 21 y sábado 22 de agosto: Se invertirá el flujo. Solo circularán camiones en sentido Chile-Argentina, habilitados en la franja de 8:00 a 20:00 (hora chilena) / 9:00 a 21:00 (hora argentina) para llegar hasta la zona de Uspallata.

Para garantizar la fluidez del operativo en la calzada, las autoridades dispusieron que el uso de cadenas será obligatorio. De este modo, los vehículos menores, ómnibus de pasajeros y turistas no podrán utilizar el cruce fronterizo internacional durante esta semana, y las condiciones para su apertura se comunicarán oportunamente.

A su vez, quedó suspendido el turismo interno de montaña desde la localidad de Uspallata hacia el túnel debido a la prioridad del transporte de carga. Por el momento, los particulares solo tienen permitido el tránsito interno hasta los parques de nieve, como Los Penitentes y Los Puquios, extremando las precauciones de manejo frente al masivo flujo logístico.

Cuántos camiones esperan cruzar a Chile y el impacto económico

El cierre prolongado de una ruta por la que habitualmente transitan 1.300 camiones diarios desencadenó un embudo logístico de proporciones históricas, aunque las estimaciones sobre la cantidad de vehículos varados difieren según depende de cada relevamientos, se proyecta que alrededor de 3.000 camiones aguardan cruzar a Chile desde Mendoza.

La parálisis logística generó severos reclamos desde el sector. Según los cálculos de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), liderada por Carlos Messina, la inactividad forzada y el lucro cesante generaron pérdidas estimadas de entre 450 y 600 dólares diarios por cada camión inmovilizado, dependiendo del uso de equipos de frío. Esto se tradujo en pérdidas de decenas de millones de dólares y problemas de desabastecimiento en países vecinos de cargas críticas como carnes provenientes de Brasil, Uruguay y Paraguay.

Frente a la imposibilidad de utilizar el Cristo Redentor, varias empresas optaron por desviar sus cargas hacia el sur, apuntando al paso de Pino Hachado en la provincia de Neuquén. Sin embargo, esta alternativa implicaba recorrer unos 2.000 kilómetros adicionales con demoras de hasta 48 horas para cruzar.

El reclamo de Mendoza por la ruta del Paso Cristo Redentor

En medio de la emergencia, que aún mantiene al área central de Mendoza bajo alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por nevadas y vientos fuertes, el gobernador provincial, Alfredo Cornejo, cuestionó el esquema actual de gestión del corredor.

El mandatario propuso una solución estructural de cara al próximo Comité de Frontera previsto para octubre: solicitará una licitación internacional conjunta entre Argentina y Chile para tercerizar las tareas de limpieza de la ruta en empresas especializadas.

“Que hagan una licitación conjunta, no que participen 10.000 organismos de distintas agencias de ambos lados”, reclamó Cornejo, sosteniendo que un esquema unificado como el que utiliza Canadá permitiría despejar nevadas normales en un máximo de 72 horas, o en una semana ante eventos de extrema magnitud.