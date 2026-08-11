Más de 1600 camiones varados en Neuquén por el complicado cruce a Chile: cuántos hay en cada ciudad este martes

La situación de los camiones varados en Neuquén se mantiene este martes, con retenes distribuidos en distintos puntos de la provincia por las restricciones para circular hacia los pasos fronterizos con Chile. Según el relevamiento de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, son 1.686 los camiones contabilizados en el territorio neuquino esta jornada.

El operativo también mantiene concentraciones importantes en la zona de la Confluencia, especialmente entre Plottier y Senillosa, donde una larga fila de vehículos pesados aguarda el paso a Chile a un costado de la Ruta Nacional 22.

Mapa de los camiones varados en Neuquén este martes

De acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, el panorama hoy en Neuquén es el siguiente:

Las Lajas: 304 camiones en la playa de la División Tránsito.

304 camiones en la playa de la División Tránsito. Zapala: 303 camiones distribuidos entre el acceso Fortabat, Trana y Zona Franca.

303 camiones distribuidos entre el acceso Fortabat, Trana y Zona Franca. Cutral Co y Plaza Huincul: 460 camiones ubicados en el parque de la ciudad de Cutral Co y el sector Chico de Plaza Huincul.

460 camiones ubicados en el parque de la ciudad de Cutral Co y el sector Chico de Plaza Huincul. Plottier y Senillosa: 61 camiones distribuidos entre Playa Estación de Servicio YPF (Ruta 22, kilómetro 1267), otros 3 en el Puesto de Gendarmeria Nacional (Ruta 22, kilómetro 1260) y 115 en el Destacamento Bascula Senillosa.

61 camiones distribuidos entre Playa Estación de Servicio YPF (Ruta 22, kilómetro 1267), otros 3 en el Puesto de Gendarmeria Nacional (Ruta 22, kilómetro 1260) y 115 en el Destacamento Bascula Senillosa. Centenario: 140 camiones en el autódromo.

140 camiones en el autódromo. Añelo: 40 camiones.

40 camiones. Zona Sur, sector Cardenal Samoré: 260 camiones.

El mayor número de vehículos pesados continúa concentrado entre Cutral Co y Plaza Huincul, donde se contabilizaron 460 unidades. Detrás aparecen Las Lajas y Zapala, con 304 y 303 respectivamente.

Desde Cutral Co a Las Lajas, el tramo más crítico para los transportistas

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, informó a Diario RÍO NEGRO este martes al mediodía: «Actualmente se están haciendo movimientos hacia el paso Pino Hachado que está habilitado, está muy complejo, pero igual se están haciendo operativos especiales. Seguramente a la noche tendremos una modificación muy mínima».

A un costado de la Ruta 22, en Senillosa, decenas de transportistas aguardan el paso a Chile.

El funcionario también explicó que «desde Cutral Co hasta Las Lajas está muy complicada la ruta, con presencia de hielo, calzada mojada y nieve en banquina». Debido a esto pidió precaución a los conductores. Además, Cruz detalló que la Ruta 237 «está muy complicada y todavía permanece intransitable desde Piedra del Águila hacia el cruce con la Ruta 40».

El reporte oficial en la zona confluencia ubica 179 camiones entre Plottier y Senillosa, mientras que el autódromo de Centenario registra otros 140 y Añelo suma 40 unidades. El relevamiento incorpora además 260 en el corredor de Cardenal Samoré.

El escenario se mantiene condicionado por el cierre de los pasos fronterizos y por las condiciones meteorológicas en la cordillera. En el caso del paso Cristo Redentor de Mendoza, su prologado cierre provocó que más de 2 mil camiones quedarán varados en la provincia. La acumulación de vehículos pesados obliga a sostener operativos de tránsito y asistencia para los transportistas.