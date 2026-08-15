Liberaron 70 camiones del Autódromo de Centenario que estaban varados por el cierre del paso a Chile

Un total de 70 camiones que permanecían varados en el Autódromo de Centenario fueron liberados y trasladados este sábado en dirección a Cutral Co, en el marco del operativo desplegado para descongestionar las rutas neuquinas afectadas por las condiciones climáticas y el cierre de los pasos fronterizos con Chile.

Desde Cutral Co, los vehículos fueron liberados hacia Zapala y posteriormente continuaron hacia Las Lajas, desde donde podrán avanzar hasta el paso internacional Pino Hachado, dependiendo de las condiciones de transitabilidad y de la habilitación del corredor.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil destacaron que, con este operativo, ya son 130 los camiones que fueron liberados con destino al paso Pino Hachado.

Sin embargo, la situación continúa siendo delicada debido a la gran cantidad de transportistas que permanecen detenidos en distintos puntos de la provincia. Según los últimos registros difundidos por el organismo, todavía quedan más de 1.200 camiones varados en las diferentes jurisdicciones neuquinas.

Foto: Oscar Livera.

El Autódromo de Centenario recibió a cientos de camioneros

El Autódromo de Centenario había sido habilitado de manera urgente para recibir a los camioneros que permanecían detenidos en rutas y estaciones de servicio a raíz de las dificultades para circular hacia los pasos internacionales.

El predio tiene capacidad para albergar hasta 500 camiones y fue acondicionado con baños, duchas, asistencia médica y seguridad, con el objetivo de brindar mejores condiciones a los transportistas mientras esperan la posibilidad de continuar su viaje.

La medida permitió retirar parte de los vehículos de las rutas y concentrarlos en un espacio preparado para atender las necesidades de los conductores.

Más de 1.500 camiones estaban detenidos

Los últimos datos oficiales difundidos por Defensa Civil habían contabilizado 1.583 camiones detenidos en distintos puntos de Neuquén al lunes 10 de agosto.

La mayor concentración se encontraba en Cutral Co y Plaza Huincul, donde había 460 unidades apostadas a la vera de la ruta.

En Las Lajas, principal retén previo a la subida hacia los pasos fronterizos, se contabilizaban 304 camiones, mientras que Zapala registraba otros 303 vehículos pesados estacionados en zonas de servicios y en la Zona Franca.

Por su parte, en el sector del paso Cardenal Samoré había 200 camiones a la espera de una ventana de habilitación.

En Neuquén capital y alrededores, el relevamiento contabilizaba 195 camiones distribuidos entre Senillosa y Arroyito, 121 en la capital provincial y otros 30 en Añelo.

El operativo de liberación continuará de acuerdo con las condiciones meteorológicas y el estado de las rutas, mientras las autoridades mantienen el seguimiento de los corredores hacia los pasos internacionales.