Hablan los camioneros varados en Neuquén: cómo se vive la espera en la ruta para llegar a Chile

“Solo tratamos de pasar el día y de cocinar entre nosotros”. La frase corresponde a Osvaldo, uno de los cientos de camioneros varados por las complicaciones meteorológicas en el paso internacional Pino Hachado.

El entrevistado se encuentra en Cutral Co y delante suyo esperan, en similares condiciones, más de 400 transportistas, distribuidos entre las áreas de aparcamiento que se habilitaron en Zapala y Las Lajas.

Todos se encuentran en viaje a Chile, desde Puerto Montt hasta Santiago y más al norte también. La nieve y el hielo que se acumularon en la zona de frontera hicieron que las autoridades sacaran de circulación alrededor de 600 vehículos pesados y restringieran el movimiento por las rutas nacionales 22, 40 y 242.

Las cargas que llevan son variadas. En sus remolques pueden encontrarse desde carnes y frutas de exportación hasta combustible y fármacos, además de otros insumos como combustible y carbón.

Argentinos y de todo el Cono Sur

A lo largo del camino que comienza en la ciudad de Neuquén y finaliza en Las Lajas, la última parada antes de llegar al paso internacional, se repiten las patentes extranjeras, principalmente brasileñas y chilenas, aunque también se pueden ver matrículas de Paraguay y Uruguay.

Moisés, nativo de Rio Grande del Sur, fue desviado de Mendoza y arribó a Cutral Co sobre la noche del miércoles.»Cargué en Santa Catarina y llegué anoche. Ya hemos visto esto, solo queda ayudar al otro. O calentar un poco de agua para tomar mate«.

Los transportistas brasileños dicen estar habituados a este tipo de imprevistos. Foto: Cecilia Maletti.

Los transportistas argentinos, naturalmente, son los más frecuentes. Sergio es oriundo de Río Cuarto y, en contacto con Diario RÍO NEGRO, dijo que viene “subiendo” desde el domingo, cuando se topó con el primer control de seguridad en la Comarca Petrolera.

“Dijeron que nos iban a dar prioridad y acá seguimos”, señaló, ofuscado, por la demora de su viaje que comenzó en Chaco y se detuvo en Neuquén.

La circulación se habilita, si las condiciones lo permiten, de a tandas. Los grupos pueden abarcar entre 40 y 50 camiones, dependiendo lo que suceda en la frontera. Cada escala recibe el aviso de la siguiente en el camino y da su autorización.

«Estamos en el medio de la nada»

Cristian y Franco aguardan hace tres días por un lugar en uno de esos lotes. Vienen desde Mendoza y se vieron afectados por el cierre del paso Cristo Redentor.

Su espera ocurre, al momento de esta nota, en el acceso Fortabat de Zapala, el punto con mayor concentración de camiones detenidos. A su alrededor, nada más que estepa, una línea de alta tensión y algún caballo que busca alimento entre los coirones.

“Tomamos la decisión de comprar carne y comer guiso, porque si no era muy difícil”, reconoció Cristian, quien viaja junto a cuatro compañeros a San Antonio, Chile.

El peor momento, remarcaron, llega por la noche, cuando el frío, la niebla y hasta la nieve multiplican la hostilidad. “Estamos en el medio de la nada, no tenemos baño. Pero acá estamos, esperando y viendo que pasa”.

La circulación es habilitada por tandas, de acuerdo a las condiciones del tiempo. Foto: Cecilia Maletti.

Las Lajas, una historia ligada a Pino Hachado

El dispositivo de seguridad que comanda el área provincial de Emergencias y Gestión del Riesgo tiene su punto de inicio en Cutral Co, donde una guardia policial detiene a los camiones, les consulta su destino y los desvía hacia una calle lateral, a un par de metros de la famosa estatua que homenajea a Lionel Messi.

Esta escena se repite, kilómetros más adelante, con nuevos puestos de control. “Cuando llegamos a 250 camiones avisamos que no podemos recibir más y la circulación se detiene”, detalló a Diario RÍO NEGRO Pablo Cortez, el intendente de Las Lajas.

La localidad, tradicionalmente ligada al turismo de paso y el tránsito con Chile, conoce de experiencias como esta, habituales en la temporada de invierno.

“No es la primera vez que pasa, es momento de pedir empatía y entender que esta gente no está acá porque quiere, sino porque no tiene otra. Debemos considerar que son trabajadores como cada uno de nosotros”, enfatizó el jefe comunal.

Pino Hachado tiene capacidad para recibir hasta 120 camiones por día, pero en contextos de emergencia como el actual la cifra se reduce a 40 o 50 unidades. Para Cortez, la localidad tardaría “entre seis y siete días en liberarse”, siempre que el tiempo no vuelve a empeorar.

Frente al acceso principal de la localidad aguardan, con mate o una charla distendida, otros 200 camioneros. Todos ellos tienen que comer, ir al baño y tener un sitio donde esperar. “Nos obliga a estar presentes y eso estamos haciendo con la Provincia”, sostuvo el intendente, que valoró la instalación de baños y la apertura de una oficina municipal para atender consultas.

La lluvia, intensa desde hace días en la región, empeoró los sitios para estacionar. Foto: Cecilia Maletti.

Relató que en una de las incursiones al campamento camionero los agentes municipales se encontraron con conductores acompañados de sus familias, incluso con niños. “Están esperando con sus familias, pero no tienen otra que pasar cuatro o cinco días más acá”.

La posibilidad de un cuarto retén

Roberto Moreno, director de Defensa Civil de Zapala, aseguró que la ciudad tiene espacio para albergar hasta 350 camiones. El último censo, realizado ayer, indicaba que ya habían 265.

“Se está asistiendo. Hay un camión repartiendo agua y también está la gente del SIEN para atender alguna emergencia si hace falta”, destacó.

Los sectores donde los conductores se pueden detener son tres. Uno de ellos se encuentra sobre la Ruta 22, otro en el acceso Fortabat y el tercero se dispuso en la aduana de la Zona Franca.

Zapala es la ciudad que mayor concentración de camiones tiene. Foto: Cecilia Maletti.

El funcionario advirtió que el mayor flujo podría llegar durante el fin de semana. Para responder de una mejor manera, adelantó que una de las medidas que se evalúan es la instalación de otro retén, esta vez en Arroyito.

El factor que determinará la suerte de los camioneros, coinciden todos, será el clima. “Dios quiera que no sea tanto”, concluyó Cortez.