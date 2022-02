Alumnos del costosísimo colegio privado de Cipolletti que insultaron a docentes no serán reincorporados

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2022, los cuatro estudiantes expulsados del costosísimo colegio privado Estación Limay de Cipolletti no saben en qué institución finalizarán sus estudios secundarios.

Es que la justicia Civil no hizo lugar al amparo presentado por los madres para que los reincorporen.

Fueron expulsados en octubre del año pasado por ingresar a la plataforma virtual e injuriar a estudiantes y docentes del centro académico privado de gestión pública.

El juez que intervino en la causa no resolvió la cuestión de fondo y rechazó el pedido porque no están dadas las condiciones de urgencia que presupone un amparo. Indicó que los tutores de los alumnos no apelaron la decisión del Consejo Directivo y que no está acreditada la inexistencia de matrículas en otros colegios.

La presentación se hizo en enero y la primera medida que tomó el juzgado N° 3 interviniente fue pedir el código de convivencia del colegio. Trascendió que para tomar una medida tan radical debían tener antecedentes.

Del expediente surge que los cuatro estudiantes habían sido suspendidos meses antes por salir a comprar a una estación de servicio sin permiso. Recibieron un día de sanción.



En octubre de 2021 ingresaron a la plataforma virtual, desde la cuenta de un compañero, y realizaron un sinfín de injurias contra docentes y alumnos del tradicional colegio cipoleño.



De la comunicación del Consejo Directivo de Estación Limay trascendió que los mensajes colocados en la plataforma – y luego difundidos por capturas de Whatsapp – estaban dirigidos a distintos docentes denotando manifestaciones discriminatorias, intolerantes, homofóbicas, agresivas y violentas.

A raíz de ese episodio, el director de nivel medio dispuso por resolución “… Solicitar a las familias de los estudiantes (…), el pase a otra institución para el ciclo lectivo 2022, habida cuenta de que se solicitará a la Mutual AMSE Estación Limay que retenga las matrículas de los estudiantes…”



También surgió en el proceso que el colegio no contaba con un reglamento interno lo que generó un inició de sumario por parte del Consejo de Educación que podría culminar con una sanción.

Las amparistas sostienen que sus hijos son alumnos regulares del colegio desde nivel inicial, algunos de ellos están desde los tres años. Aseguran que reconocieron los actos de indisciplina y que pidieron disculpas. Sin embargo, el director del establecimiento no autorizó el ingreso de ninguno de ellos para el ciclo lectivo.



En principio el colegio mantendrá su posición de no permitir la matrículas para este año, mientras que las madres de los alumnos podrán apelar la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia.

Las amparistas le reprocharon al colegio que no aplica los valores de mutualismo que promueve, ya que sus hijos van al establecimiento desde el jardín y pese al hecho reprochable que cometieron durante el proceso de sanción no se vieron reflejados.