Educación podría sancionar al colegio privado de Cipolletti que expulsó a cuatro estudiantes

El Consejo de Educación provincial analiza sancionar al establecimiento educacional privado de Cipolletti que decidió prohibir la matrícula de cuatro estudiantes. El año pasado, por una grave falta de indisciplina, el Consejo Directivo del colegio Estación Limay informó a las familias de los alumnos que no podrían inscribirse en el ciclo lectivo para 2022.



La decisión se tomó porque cuatro alumnos ingresaron a la plataforma virtual e injuriaron a docentes y alumnos. Ya tenían antecedentes, incluso semanas antes habían sido suspendidos. Por esa razón la dirección tomó la drástica medida de informarles que debían buscar otro colegio.

Ocurrió en octubre del año pasado y en enero las madres de los adolescentes presentaron un recurso de amparo ante el juzgado Civil 3 de Cipolletti. Solicitaron que intervenga para levantar la sanción.



El juez que intervino no hizo lugar al pedido porque rechazó el amparo ya que entendió que no estaban las condiciones de urgencia que requiere esa demanda. Es decir que no resolvió el fondo de la cuestión que podría ser revisado por otro tribunal, puede recurrir al Superior Tribunal de Justicia.



Del expediente surge que el Consejo de Educación de la provincia analiza la posibilidad de una sanción contra el colegio por algunas fallas en la reglamentación interna.



Ante los pedidos del juzgado al colegio sobre las normativas, se reveló que el establecimiento público de gestión privada, uno de los más costoso de Cipolletti, no contaba con ese documento. Por eso intervino el área de educación privada que se encuentra analizando la situación.



Desde la cartera indicaron que están trabajando en el tema y explicaron que la sanción está vinculada estrictamente con la reglamentación y no con la decisión sobre los estudiantes. Sin embargo podría tener impacto sobre la medida.



En el proceso civil hubo un intercambio entre el Ministerio de Educación y las autoridades del colegio sobre la decisión tomada. El gobierno le solicitó que revise la decisión tomada que fue ratificada por el Consejo Directivo.



Allí se informa que Estación Limay no cuenta con un reglamento de convivencia aprobado para el ciclo lectivo 2021 y que lo que se resolvió no está contemplado en el último reglamento vigente. Es por ello que se inició un sumario que podría concluir con una sanción. Además deja abierta la posibilidad para revisar la decisión sobre la matrícula de los cuatro estudiantes.