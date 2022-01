Presentaron un amparo para reincorporar a estudiantes expulsados de un colegio privado de Cipolletti

El colegio Estación Limay deberá remitir a la justicia civil de Cipolletti los legajos de cuatro alumnos que el año pasado recibieron la máxima sanción. El recurso de amparo fue interpuesto por las madres de los adolescentes con el objetivo de que la institución privada, una de las más prestigiosas de ciudad, les permita cursar quinto año.



Nadie lo confirmó oficialmente, pero el recurso de amparo interpuesto la semana pasada tiene relación con un hecho que tomó estado público en octubre de 2021. Según se informó en ese momento desde el colegio cuatro estudiantes de cuarto año utilizaron la cuenta de otro alumno para subir contenido injurioso a la plataforma educativa.



Surge de la comunicación del Consejo Directivo que los mensajes colocados en la plataforma – y luego difundidos por capturas de Whatsaap – estaban dirigidos a distintos docentes denotando manifestaciones discriminatorias, intolerantes, homofóbicas, agresivas y violentas.



A raíz de ese episodio, el director de nivel medio dispuso por resolución “… Solicitar a las familias de los estudiantes (…), el pase a otra institución para el ciclo lectivo 2022, habida cuenta de que se solicitará a la Mutual AMSE Estación Limay que retenga las matrículas de los estudiantes…”



La presentación realizada en el Juzgado Civil N°3 de Cipolletti tuvo por promovida la acción de amparo y le envió oficios a Estación Limay para que consignara una serie de informaciones. Entre ellas el legajo de los alumnos, el reglamento de convivencia y las sanciones disciplinarias.



También se enviaron oficios al Ministerio de Educación, Dirección de Educación Privada de nivel secundario y se le dio intervención al Fiscal de Estado.



Se supo que en aquel momento la Comisión Directiva repudió y condenó las prácticas y acciones llevadas a cabo por los estudiantes. También hizo un llamado a la reflexión respecto del uso de las plataformas digitales y las redes sociales.



“Se ha resuelto mediante reunión de consejo directivo no solo avalar y acompañar la sanción disciplinaria tomada por el director de nivel medio, sino además hacer lugar a la solicitud efectuada, y consecuentemente disponer que para el caso de que las familias de manera voluntaria no realicen los tramites de pases respectivos, el consejo directivo no aprueba el ingreso de los estudiantes involucrados para el ciclo lectivo 2022”, surge de la comunicación de octubre del año pasado.



El colegio estuvo en el ojo de la tormenta antes de la pandemia después de una dura negociación con la propietaria de las instalaciones. En ese momento, el contrato por el alquiler del inmueble estaba por vencer y la dueña se negaba a firmar la renovación. En ese predio funcionó el histórico colegio Krause.



A pesar de que Estación Limay construye sus propias instalaciones, no están en condiciones de quedarse sin edificio. No había posibilidades, tampoco, de afrontar la matrícula en el sistema público. Por ello es que un grupo de legisladores de Cipolletti presentó un proyecto para expropiar el edificio. El caso terminó en una mediación judicial y el colegio consiguió renovar el contrato.