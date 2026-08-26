Reciclar vidrio para construir: la idea que triunfó en HackaNeuquén

Guillermo Chávez, de Ingeniería Química de la UNCo, Joaquín Chávez de Enfermería de la UNCo, Camila Tolosa de Arquitectura de la UFLO, Alexis Luciano Vargas Tupa de Ingeniería en Petróleo de la UNCo y Martina Dinamarca de Ciencias Médicas de la UNCo.

El HackaNeuquén concluyó el sábado en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue UNCo con la coronación del equipo Zorros Patagónicos. Con 92,18 puntos, su proyecto “Eco-Terrazo Loncopué” desarrollado a partir del desafío vinculado al tratamiento de residuos de vidrio en esa localidad, se llevó el primer puesto.

El concurso impulsado por la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), junto con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el CONICET Patagonia Confluencia, busca crear soluciones a desafíos de la provincia y en esta edición participaron 107 jóvenes de distintas localidades e instituciones.

El equipo ganador fue Zorros Patagónicos, integrado por jóvenes de distintas áreas académicas: Guillermo Chávez, de Ingeniería Química de la UNCo, Joaquín Chávez de Enfermería de la UNCo, Camila Tolosa de Arquitectura de la UFLO, Alexis Luciano Vargas Tupa de Ingeniería en Petróleo de la UNCo y Martina Dinamarca de Ciencias Médicas de la UNCo.

El desafío original fue planteado de manera conjunta por la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y la Municipalidad de Loncopué: ¿Cómo transformar los residuos de vidrio en recursos locales sin moverlos de la localidad?

En muchas localidades del interior de la provincia, la separación de residuos tropieza con la misma traba logística: trasladar el vidrio hacia los centros de reciclaje industrial resulta tan costoso que el material termina acumulado en depósitos municipales o sepultado en basurales. Para revertir este escenario, el equipo Zorros Patagónicos presentó una alternativa concreta de economía circular.

Bajo el nombre de «Eco-Terrazo Loncopué», la iniciativa del equipo ganador propone un cambio de enfoque radical: en lugar de trasladar el residuo o someterlo a procesos industriales de alta temperatura, el vidrio se procesa localmente mediante un sistema de trituración en frío. El material obtenido se integra a matrices cementicias para fabricar baldosas, revestimientos, piletas y bachas de alto valor agregado.

Más allá del reciclaje, el plan contempla un modelo de desarrollo social. La propuesta incluye articular el proceso de producción con cooperativas locales y con el Centro de Formación Profesional N.º 8, capacitando a los vecinos para comercializar los insumos dentro de la misma región y promover puestos de empleo verde.

Tras el triunfo, el proyecto ingresó a la fase post-hackatón donde se buscará validar la tecnología en territorio y llevar la propuesta de las aulas a las calles de Loncopué.