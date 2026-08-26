Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II: los dos ejes que marcarán el supermiércoles en Diputados y que busca aprobar LLA

En lo que se anticipa como una sesión maratónica de 16 horas, la Cámara de Diputados se convierte este miércoles en el centro de la escena política y económica. Tras el duro traspié sufrido en el Senado con las reformas a las leyes de tierras y manejo del fuego, La Libertad Avanza (LLA) busca retomar la iniciativa y blindar dos iniciativas prioritarias para el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei.

Para evitar sorpresas con el quórum y asegurar la mayoría, la mesa ejecutiva del oficialismo debió ceder terreno e integrar al temario una docena de proyectos reclamados por la oposición dialoguista y los bloques provinciales.

Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: fin a la emisión para el Tesoro

El plato fuerte de la jornada para el Palacio de Hacienda es la modificación integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto busca revertir la reforma aplicada en 2012 para enfocar a la institución en un único mandato: preservar el valor de la moneda.

De aprobarse la norma, como publicó este medio anteriormente, el Banco Central tendrá prohibido de forma explícita financiar al Tesoro Nacional, eliminando de raíz los adelantos transitorios y la compra directa de títulos públicos en el mercado primario para cubrir déficit fiscal.

Para sumar el respaldo de los gobernadores, el oficialismo negocia cambios de último momento:

Federalización del directorio: Se analiza incluir representantes regionales en la conducción de la entidad monetaria.

Se analiza incluir representantes regionales en la conducción de la entidad monetaria. Remoción por causa grave: Se exigirá el aval de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para desplazar al presidente o directores del organismo.

Inocencia Fiscal II: el plan para pescar los dólares del colchón

El segundo motor del paquete económico apunta a facilitar la formalización de fondos no declarados. El Gobierno calcula que existen US$ 179.000 millones fuera del sistema que podrían reactivar la inversión privada si se otorgan las garantías jurídicas adecuadas.

Tras las observaciones de tributaristas a la norma aprobada a fines del año pasado, el nuevo texto introduce correcciones de fondo:

Sin techos de patrimonio: Se eliminan los límites de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones) para ingresar al régimen simplificado.

Se eliminan los límites de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones) para ingresar al régimen simplificado. Freno para los Grandes Contribuyentes: Quedan excluidos de las presunciones y efectos liberatorios de la ley.

Quedan excluidos de las presunciones y efectos liberatorios de la ley. Cláusula para funcionarios: Por presión de los bloques aliados tras la polémica en torno a la figura de Manuel Adorni, los integrantes de los tres poderes del Estado solo podrán adherir al régimen simplificado como trámite operativo, pero no podrán exteriorizar dólares ni fondos no declarados.

El pacto con las provincias y la agenda complementaria

Para destrabar el inicio del debate y neutralizar el riesgo de ausencias clave, el oficialismo aceptó tratar proyectos de la oposición dialoguista, entre los que se destacan la rebaja del IVA a la fécula de mandioca para Misiones y la declaración de Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo.

A la par de las iniciativas de Caputo, el temario de la Casa Rosada se completa con la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) —dejando en reserva el Capítulo II por reclamo de los laboratorios nacionales— y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.