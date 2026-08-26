Lluvia, nieve y viento, así impactará el temporal en la cordillera: cuándo se sentirán las ráfagas de hasta 90 km/h en el Alto Valle

Por segundo día consecutivo, las provincias de Neuquén y Río Negro se preparan para recibir fuertes temporales que complicarán la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la alerta de este miércoles combinará lluvias, nieve y viento.

La zona más afectada por las precipitaciones será la cordillera, en tanto el Alto Valle se prepara para recibir fuertes ráfagas de viento aunque no se descartan algunos chaparrones aislados como los registrados el martes.

Temporal en la cordillera: detalles del pronóstico del tiempo

El organismo nacional precisó que las lluvias serán de carácter persistentes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local.

El área cordillerana además será alcanzada por nevadas de variada intensidad. En este caso, se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

El viento también será parte del temporal y según el SMN, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades intensas y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Acá te contamos cuáles serán las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche: Mañana: Lluvias con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 2°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h. Tarde: Lluvias con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 6°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 79 – 87 km/h. Noche: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 3°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 79 – 87 km/h.

Villa La Angostura: Mañana: Lluvias con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 2°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h. Tarde: Lluvias con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 6°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 79 – 87 km/h. Noche: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 3°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 79 – 87 km/h.



Cuándo se sentirán las ráfagas de hasta 90 km/h en el Alto Valle

Otro sector que está bajo advertencia, pero esta vez únicamente por viento es el Alto Valle. El Servicio Meteorológico Nacional precisó que se emitió una alerta amarilla debido a que los vientos constantes oscilarán entre los 42 y 50 km/h a lo largo de la jornada. Por su parte, las ráfagas comenzarán el día alcanzando los 78 km/h e irán cobrando fuerza hasta llegar a los 87 km/h durante la tarde, previéndose una leve mejora hacia la noche.

Sobre las precipitaciones, el organismo nacional anticipó que se podrían registrar algunas lluvias aisladas con un 10-40% de probabilidad, sobre todo en la franja horaria de la mañana.

Lo positivo es que no se sentirá el frío ya que la temperatura se elevará hasta una máxima de 17°C y la mínima nocturna será de 12°C.

Este es el pronóstico detallado para localidades como Roca y Neuquén capital: