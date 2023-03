Reclaman condiciones dignas para dar clases en un colegio de Cipolletti

Los padres y docentes de la escuela 366 del barrio Antártida Argentina de Cipolletti piden condiciones dignas para el dictado de las clases. Aseguran que la cocina del establecimiento no está equipada, faltan baños para docentes y no cuentan con elementos básicos de uso diario en las clases.

En un comunicado el gremio Unter explicó la situación que atraviesa el colegio. El 3 de marzo declararon que la escuela 366, otro año más, se encontraba imposibilitada de iniciar su cursado en condiciones óptimas.

“La escuela no cuenta con baños para docentes, usan el que es para discapacitados que tiene la mochila de descarga rota. Las aulas y espacios de uso común no tienen ventiladores, les falta mobiliario, ni los pizarrones están en condiciones necesarias para la escritura con tiza. El cerco perimetral está en mal estado, con signos de óxido, y la lista continúa”, expresó Unter. Además aseguraron que la cocina y el comedor de la escuela no están aptos para ser utilizados.

Los integrantes de la comunidad educativa presentaron una nota al Consejo Escolar solicitando que se realicen los arreglos necesarios, pero no hubo solución alguna. Según trascendió el Consejo Escolar únicamente pintó la fachada del establecimiento.

Desde el equipo directivo aseguraron que la problemática está en la calidad de los insumos que les son enviados. El 27 de marzo la escuela iniciaría con la modalidad jornada extendida y no tienen las capacidades de brindales a los estudiantes las comodidades que necesitan.

“El derecho de las infancias a contar con espacios dignos, habitables y seguros, es pura y exclusiva responsabilidad del Gobierno Provincial. Sin embargo, se ocupan de desprestigiar la labor docente y plagar de mentiras los medios de comunicación con el sólo fin de publicitar su campaña electoral” declaró Unter.