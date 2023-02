Reclaman por el costo y la mala calidad del único transporte público en el norte de Neuquén

Varios vecinos y directivos se sumaron al reclamo por el alto costo y la baja calidad del único transporte público que conecta a los ciudadanos del norte neuquino con la ciudad capital. Exigen que sus reclamos sean escuchados y se mejore el servicio que los complica trasladarse.

El transporte público que conecta a las distintas localidades del norte neuquino con la ciudad capital sigue sumando reclamos sobre la falta de control, el valor del pasaje y la irregularidad del servicio. En este sentido la concejal de Chos Malal, Aída Alarcón, contó a radio Cumbre que varios vecinos hartos de la situación que los atraviesa se comunicaron con ella para buscar una solución.

Según lo expresado, Alarcón realizó un pedido de informes y envió una serie de notas con reclamos sobre el transporte a las autoridades correspondientes, sin embargo hasta el momento no le han brindado respuestas. En vista de la falta de respuestas, la concejal decidió hacer pública la situación comentando que resulta insostenible seguir con las irregularidades del servicio.

«Hace unos días un colectivo se averió y los vecinos tuvieron que esperar bajo el sol durante horas. Es lo mismo de siempre como no poder llegar a turnos o no poder llegar a otros transportes por el incumplimiento de horarios», expresó Alarcón y agregó «uno sabe que puede ocurrir emergentes en la ruta, pero que ocurran con tanta frecuencia en tan poco tiempo asombra y más que la empresa, no disponga de otra unidad que resuelva el problema».

Cabe destacar que solo existe una empresa para brindar el servicio de transporte público, por lo cual los vecinos no tienen opciones de cambiar a otro colectivo.

Asimismo otro de los reclamos tiene que ver con los valores que resultan difícil de costear a medida que aumentan.

«Son dos los valores que hay por este servicio, uno de 7.500 pesos y otro que ronda entre los 9.000 y 10.000 pesos«, explicó Alarcón. Estos valores resultan insostenibles para los usuarios que deben viajar constantemente hacia la ciudad de Neuquén.