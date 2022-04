Recomendaciones por el viento en la región: cómo cuidarse si estás en casa, en la calle o en el auto

Las provincias de Río Negro y Neuquén se ven afectadas en los últimos días por fuertes vientos. El pronóstico del tiempo indica para hoy que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h hacia la tarde. Ayer, catorce provincias del país estaba en alertan por tormentas intensas, vientos y nieve como consecuencia de una sucesión de frentes de baja presión que afectan a gran parte del territorio nacional desde la semana pasada.

Ante este panorama y con el objetivo de minimizar los riesgos es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones para que este día no se convierta en un dolor de cabeza. Varias actividades ya fueron suspendidas en forma preventiva y los municipios de distintas localidades del Alto Valle difundieron consejos de seguridad.

En líneas generales recomendaron «cancelar actividades deportivas y recreativas al aire libre, evitar circular de forma peatonal, en moto, bicicleta y autos, si no es estrictamente necesario. No dejar vehículos estacionados en la vía publica donde se encuentran árboles y postes que lo pongan en riesgo«.

A su vez sugirieron «evitar trabajos en altura, las quemas y podas, y toda actividad que se vea perjudicada por el viento y la lluvia». Finalmente pidieron que ante el alerta meteorológica por fuertes ráfagas de viento «transitar sólo en caso de que sea sumamente necesario«.

Recomendaciones por el viento en la casa

– Mantenga balcones y ventanas bien cerrados, retire las macetas y otros objetos para evitar su rotura y caída a la calle.

– Ante la probabilidad de cortes en el suministro eléctrico, desenchufe equipos sensibles a posibles variaciones de voltaje.

– No subir a andamios, ni techos.

– Ante algún corte de energía eléctrica: no utilice escaleras, varillas metálicas, antenas u otros elementos de riesgo en la cercanía de conductores eléctricos aéreos para arreglar algún problema ocasionado por el viento.

– Si por causa del viento debe acceder a su techo de su propiedad a reparar o hacer reparar alguna anomalía asegúrese no estar en contacto de ninguna manera con alguna línea eléctrica cercana.

– No se acerque a postes quebrados a causa del temporal.

– Evite utilizar ascensores mientras dure el período de alerta meteorológico.

Recomendaciones por el viento en la calle

– Es conveniente alejarse de balcones, paredones, o árboles, que puedan llegar a colapsar o desprender partes del follaje.

– Tomar precauciones al pasar por edificios en construcción o edificaciones que a simple vista se vean defectuosas. Recordar que pueden desprenderse elementos de mampostería.

– Precaución al circular frente a carteles de mediana y gran dimensión.

– Evite realizar actividades físicas en zonas arboladas.

– No se acerque a cables caídos o que se encuentren a baja altura por causa del viento.

Recomendaciones por el viento en el auto

– Extremar las precauciones ante la posible presencia de obstáculos en la calle.

– Circule con máxima precaución, luces encendidas.

– Si su vehículo es una motocicleta o una bicicleta: ubicarse en una zona segura y esperar a que aplaquen las ráfagas de viento, recuerde que la posibilidad de vientos transversales pueden hacerle perder el control con consecuencias no deseadas.

– Evite la circulación innecesaria durante fuertes vientos.