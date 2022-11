Récord mundial de alcoholemia en Roca: se subió a las vías del tren y casi atropella a una niña

La cifra sorprendió no sólo a los efectivos de la policía sino también al personal del área de Tránsito de la Municipalidad de Roca que había llegado el lunes por la noche a la intersección de las calles Rosario de Santa Fe y 25 de Mayo, en la zona oeste de Roca. Allí se encontraron con un hombre de 60 años que conducía un vehículo marca Volkswagen, modelo Kaddy Saveiro, a quien el test de alcoholemia le arrojó un resultado de 6,26 gramos de alcohol en sangre.

Es que la cifra resultó realmente un récord mundial teniendo en cuenta que el registro más alto se había producido en la ciudad de Plottier el 8 de mayo de este año, cuando se confirmó que el conductor de un auto presentaba 5,79 gs. de alcohol en sangre.

Desde el municipio de Roca confirmaron no sólo el registro del hombre de 60 años sino que advirtieron que esta personal prácticamente no podía hablar y estaba en un estado de inconsciencia absoluto. «Estaba totalmente alcoholizado, dijo que se había quedado dormido pero estaba desorientado y no podía mediar palabra», explicaron desde la comuna al ser consultado sobre la sorprendente cifra.

Aclararon que el conductor se había subido a las vías del tren (ubicada a varios metros de la calle 25 de Mayo por donde transitaba) y en su descontrolado trayecto estuvo a punto de embestir a una niña que caminaba junto a un adulto por ese sector parquizado de la ciudad.

Desde el municipio explicaron que el sujeto no podía hablar del estado de ebriedad en el que se encontraba. (foto: gentileza)

Obviamente que el auto fue secuestrado y se le retiró el carnet de conducir pero el estado de ebriedad era tal que los propios policías del Destacamento 178 tuvieron que trasladar al desaprensivo conductor hasta su casa particular ya que no se podía sostener en pie.

Todo puede suceder

Marcelo Peche (MP 3627) es gastroenterólogo y tiene una especialización en hepatología que es la rama de la medicina que incorpora el estudio del hígado, la vesícula biliar, la vía biliar y el páncreas. Si bien se mostró sorprendido por el alto nivel del test aseguró que los organismos pueden responder de distinta manera a al consumo elevado de alcohol.

«Depende de la tolerancia de cada persona y de cada organismo. No hay nada que se pueda tener como parámetro, marcador o un límite. Depende de la capacidad de metabolización que tenga la persona«, dijo el médico consultado por Río Negro.

Y aclaró que las personas que presentan alguna patología de hígado puedan tener menos resistencia al alto consumo.