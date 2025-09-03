Rescataron a una joven víctima de trata en Cinco Saltos: la denuncia llegó a la línea 145 y activó el operativo

En la madrugada del martes, una joven oriunda de Santiago del Estero fue rescatada en Cinco Saltos en el marco de un operativo contra la trata de personas. La intervención se realizó luego de una denuncia a la línea 145, que derivó en la investigación por presunta explotación laboral.

El procedimiento estuvo a cargo del gobierno de Río Negro, a través del Programa de Asistencia a la Víctima de Trata, que coordinó el rescate voluntario de la víctima. Tras evaluar indicadores de vulnerabilidad y explotación, se dispuso su contención inmediata y el regreso seguro a su lugar de origen, en articulación con el punto focal de Santiago del Estero y el contacto directo con su familia.

«Fue una situación compleja, pero logramos garantizar el acompañamiento necesario y el retorno seguro de la joven. La denuncia se realizó a través de la línea 145, una herramienta fundamental que debemos seguir difundiendo en toda la comunidad, porque permite dar aviso inmediato y activar los mecanismos de rescate y asistencia», destacó Angélica Calfin, coordinadora provincial del Programa.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de Trabajo, la Administración de Recursos de la Seguridad Social (ARCA, ex AFIP) de Neuquén, la Municipalidad de Cinco Saltos, la Unidad de Procedimientos Judiciales con sede en General Roca y el núcleo de Gendarmería Nacional.

La línea 145: cómo funciona

Línea 145: servicio telefónico gratuito, disponible las 24 horas, los 365 días del año, para denunciar casos de trata y explotación de personas, solicitar asistencia o acceder a información.