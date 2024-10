Respirar humo y abastecerse de la basura: cómo es vivir con el fuego en la meseta de Neuquén

Daniza tiene 23 años y vive en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, en la meseta de Neuquén. Los lunes, miércoles y viernes, busca entre la basura aluminio y cobre. Además, revisa para encontrar frutas o verduras para alimentar a sus animales. Todos los meses convive con los incendios que se generan en el basural, como el que se originó este lunes y preocupó a los vecinos. «No sé qué vamos a hacer en el verano porque a veces no tenemos agua«, contó. «¿Qué haces si te levantas, hay fuego y no tenés agua?».

Un incendio inició el lunes en la zona de Autovía Norte. Este martes a primera hora una extensa columna de humo afectó a los vecinos del sector y a medida que avanzó la mañana se fue disipando.

Desde la municipalidad señalaron que ocurrió «por el vandalismo de recolectores informales que hacen quema de elementos que tienen cobre», dijo el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio. Indicó que se puede catalogar como «un incendio intencional».

Hubo dos focos. Uno dentro del basural y otro en inmediaciones del sector conocido como Choconcito. El subcomisario Dardo Román Saravia dijo que la columna de humo siguió el martes porque había una combustión interna debajo de la capa de residuos.

Hace exactamente un año, también los vecinos en la zona de meseta se vieron alertados por una gran columna de humo. Como publicó este medio, en ese entonces, se vio agravado por el temporal de viento.

Daniza es una de las vecinas que vive en frente del basural. El terreno lo comparte con su abuelo, tias y tios. Es una de familias que, por su cercanía, más sufre los incendios que se generan entre la basura.

Para muchos, el basural posiblemente sea solo un lugar en donde se depositan los desechos. Sin embargo, para otros simboliza una fuente de trabajo.

«Yo voy día por medio a buscar entre la basura«, contó Daniza. Agregó: «voy aunque a mi abuelo no le gusta, le da miedo y me dice que no vaya», dijo. «Juntamos aluminio y cobre, porque tenemos que mantener a nuestros chicos», explicó.

El incendio que se desató el lunes no fue tan grave para Daniza, es que no había viento y el humo no llego a su casa. «Gracias a dios no había ráfagas porque si no se llena de humo«, mencionó. Contó que cuando pasa «no se puede vivir». «Tenemos que cerrar las ventanas, la puerta y no abrir más porque, sino no se puede ver, ni oler«, expresó.

Incendio en el basural. Foto: Matías Subat.

El presidente de la comisión vecinal del barrio, Carlos Coronel, dijo que «estos fuegos suelen suceder». «Hace años pedimos que tengamos un contingente de emergencias para que se acabe esta situación lo antes posible», manifestó.

Según la joven que vive en frente del basural, el origen del fuego de este lunes fue por «personas que queman donde hay basura y no más lejos». «No entienden que hay gente que necesita trabajar y no consigue porque prenden fuego, nos cagamos de hambre nosotros», expresó mientras observaba como su abuelo iba a buscar comida para los animales. «Él tiene que ir porque si no se nos mueren», dijo.

Vecinos recolectan en el basural. Foto: Florencia Salto.

Otra de las grandes complicaciones de los incendios en esa zona de la meseta es la falta de agua. El presidente de la comisión vecinal expuso «estamos muy mal». «Hicieron una inspección y no tenemos presión», explicó.

Daniza agregó que además de abastecerse con esa agua, cargan el tanque con el camión aguatero. «A veces no viene y nos quedamos sin«, señaló.

La preocupación con la que viven los vecinos del barrio ya no es solo por los incendios, sino también por la falta de agua. «¿Qué haces si te levantas, hay fuego y no tenés agua?«, se preguntó. «Nos ha pasado y tuvimos que traer agua en carretillas para apagarlo«, relató.

Vivir frente al basural. Foto: Florencia Salto.

«Es muy triste la realidad, pero son hechos que venimos denunciando. Queremos que revertir la situación, pero a veces son decisiones del Estado y tiene que actuar», cerró Coronel.