Alerta de los vecinos reubicados en la meseta por el incendio en el Complejo Ambiental Neuquén

«No dormimos en toda la noche, nos dimos cuenta del incendio pasadas las 2 y como a las 4 de la mañana, salían bolsas con fuego», del Complejo Ambiental Neuquén, dijo una de las vecinas reubicadas por la municipalidad en los nuevos lotes con servicio de la meseta. El lugar estaba aún humeando y según se indicó, de los trabajos se ocupaba la empresa concesionaria, Basaa.

Las alertas amarillas y los vientos fuertes pronosticados para este sábado siempre ponen en pie de alerta a los más de 1000 familias que fueron reubicadas en la meseta, debido a que vuelan chapas, se producen destrozos y los niños no están a salvo de resultar golpeados por latas o trozos de cualquier cosa que azota el viento en las calles del nuevo barrio.

Pero anoche el viento que azotó la zona provocó un incendio de grandes proporciones en el Complejo Ambiental Neuquén y los vecinos de las cercanías temieron que el fuego alcanzara a las casillas precarias. No hay información oficial sobre la intervención en el lugar (aunque hubo policía y cuadrillas contratadas para apagar el fuego) en tanto los vecinos no reportaron casillas quemadas.

El alerta no cesa y está previsto que el viento alcance nuevamente en esta jornada, ráfagas de unos 90 km. Anoche los llamados de los vecinos no cesaron a la policía y a emergencias. «Los más complicados, son la gente en las nuevas manzanas, esos están más cerca del basural», dijo otra de las vecinas. Los grupos de wsapp de varias de las manzanas se activaron en plena madrugada por el alerta y comenzaron a recibir videos y algunas imágenes inquietantes de la bravura del fuego cercano a las viviendas precarias.

En la noche, llegó la policía y personal con palas buscó armar contrafuegos o apagar con tierra el incendio. Son 14 manzanas en total, donde viven las familias reubicadas. Hoy la empresa concesionaria del Complejo Ambiental Neuquén, continuaba en tareas de apagar las llamas, en tanto varias lonjas en las hectáreas cercanas al nuevo barrio capitalino, seguían humeando.

Según describieron quienes viven en esa zona de la meseta, a 300 o 500 metros en algunos casos (según la manzana) de la zona del mayor depósito de residuos de la región, el basural es «el peligro de todos los días» en el sector. El olor penetrante y nauseabundo es habitual y a veces, por la noche, se producían fogones de incendio pero «nunca tan feo como anoche nos asustamos», dijo una de las frentistas. Aclaró que por precaución, no salieron y los vecinos de los últimos lotes entregados, mantenían informado sobre la cercanía de las llamas.

«La policía la debe haber conseguido la gente del tráiler, que no sabemos bien que función tiene. Primero tenía que ver con el ordenamiento de los lotes, pero después no más. Acá para que venga la policía tiene que ser por alguna cuestión grave de género o porque están investigando algo de algún robo, porque si es por problemas de salud, una emergencia de seguridad o porque pedimos prevención, no viene nadie, menos a la noche», sostuvieron los vecinos.

El olor insoportable de anoche, entre otros, a nylon quemado, se esparció por toda la meseta e incluso llegó hasta la zona de Tribunales. Avanzada la madrugada el viento giró y la pestilencia se fue para la zona de Nueva Esperanza. En el lugar está todo seco y el agua se administra como un bien preciado para el uso en el hogar, ya que no todos los sectores tienen provisión del servicio.